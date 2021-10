Sortir dans la Manche : mardi 3 mars

Ce soir, les organisateurs du festival Papillons de Nuit, organisent leur soirée de lancement au Normandy à Saint-Lô dès 18h. Pierre-Olivier Madeleine, lêve le voile sur le programme de cette soirée. Toutes les infos sur ce festival sont à retrouver sur papillonsdenuit.com



Ce samedi, la Ferme Coutançaise organise son repas annuel pour lequel les producteurs, regroupés dans l'association de vente directe, cuisinent eux-mêmes leurs produits pour les faire découvrir à un public plus large. Un spectacle de magie sera également proposé. Rendez-vous dés 19h30, salle du Domaine de la Guérie. L'entrée est à 15€ pour les adultes et c'est 7€ pour les enfants. Plus d'infos sur www.la-ferme-coutancaise.com



L'APE, Association des Parents d'Elèves, des Ecoles Publiques de Pontorson organise une soirée Zumba Beach sur le thème des îles ce samedi. Billetterie en pré-vente à l'Office de Tourisme de Pontorson ou sur place le jour même. C'est gratuit pour les hommes. Rendez-vous de 20h à 23h, à la salle polyvalente.