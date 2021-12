Sortir dans la Manche : mercredi 10 décembre

Les Tagada Jones, groupe mythique du rock alternatif français sont en concert ce vendredi au Normandy à Saint-Lô. Ils présenteront leurs nouvelles compositions mais aussi leurs plus grands tubes. C'est à 20h30, tarif entre 18€ et 22€. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Jusqu'au 22 décembre, un collectif d'associations et de structures du quartier des Provinces vous propose un programme d'animations variées à Cherbourg-Octeville. Au programme :concours de lettres au Père Noël, marché de Noël, goûter, cinéma, ateliers décoration... il y en aura pour tout le monde. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-cherbourg.fr



Jusqu'au 24 décembre, la Ville de Coutances vous propose à nouveau un beau programme d'animations. Il y en a pour tous les goûts avec des animations et des spectacles de rues, des lectures et contes de Noël ou encore un concours des vitrines de Noël. Toutes les infos sur www.ville-coutances.fr