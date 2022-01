Sortir dans la Manche : jeudi 18 décembre

Aujourd'hui, la Chambre d'Agriculture de la Manche organise un marché des producteurs de pays 100% fermier, artisanal et local à Saint-Lô. Vous y trouverez de nombreux produits pour les fêtes. Rendez-vous cet après-midi de 16h à 18h30 à la Maison de l'Agriculture de Saint-Lô. L'entrée est libre.



Une quinzaine de Noël est organisée jusqu'au 24 décembre par l'union commerciale de Villedieu-les-Poêles. Une cagnotte de 7500€ est mise en jeu sous forme de chéquiers-cadeaux. Des animations pour les enfants sont proposées avec des jeux, des danses, distribution de bonbons, poneys, mini ferme et la présence du Père Noël dans son chalet tout ce week-end.



Ce samedi, la commune de Saint-Samson de Bonfossé accueille le Père Noël. L'ensemble des associations s'associent pour la venue du grand bonhomme rouge. Chocolat et vin chaud seront offerts. Et pour la séance photo avec le Père Noël, rendez-vous à 16h sur la Place Général-de-Gaulle.