Dacca (AFP). Bangladesh: des dizaines de disparus dans le naufrage d'un ferry

Un ferry transportant des dizaines de passagers a coulé dimanche dans le centre du Bangladesh après être entré en collision avec un cargo, a annoncé la police. Selon des rescapés, le MV Mostofa transportait entre 70 et 150 personnes au moment de l'accident, survenu sur le fleuve Padma, a déclaré à l'AFP le chef de la police locale. "Environ 50 personnes ont regagné la rive à la nage ou ont été secourues par d'autres navires", a indiqué Rakibuz Zaman. Les accidents de ferry sont fréquents au Bangladesh. Selon des chiffres officiels, plus de 95% des petits bateaux de transport ne satisfont pas aux normes de sécurité. Le Bangladesh, un des pays les plus pauvres d'Asie, est irrigué par plus de 230 rivières et la navigation fluviale y est le principal mode de transport, en particulier dans le sud et le nord-est.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire