P?turia (Bangladesh) (AFP). Bangladesh: au moins 41 morts et des disparus dans le naufrage d'un ferry

Au moins 41 personnes, dont onze enfants, ont péri dimanche au Bangladesh après le naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo, a annoncé la police qui a précisé que les recherches se poursuivaient. Les autorités ignorent le nombre exact de passagers, mais selon les rescapés, le MV Mostofa aurait pu transporter jusqu'à 150 personnes au moment de l'accident, survenu sur le fleuve Padma, à environ 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale Dacca. "Les plongeurs ont découverts 41 corps. Parmi eux, se trouvaient onze enfants et sept femmes", a indiqué à l'AFP le chef de la police locale Rakibuz Zaman. "Environ 50 personnes ont regagné la rive à la nage ou ont été secourues par d'autres navires", a-t-il ajouté. Les recherches se poursuivaient dimanche dans la nuit pour retrouver les disparus, avec l'aide de projeteurs d'autres bateaux. Les secouristes ont remonté les corps à quelque 70 km de la capitale Dhaka, dans le terminal ferrovière de Paturia, où se sont retrouvées les familles en deuil pour les identifier. Selon un responsable, un navire était sur le point de remettre le ferry à flot. Le capitaine du cargo et deux membres d'équipage ont été arrêtés. Le ferry en provenance du district de Rajbari faisait route vers Paturia quand il a été éperonné. Le nombre précis de personnes à bord du ferry n'était pas immédiatement connu, la plupart des navires de transport de personnes ne tenant pas de registres de passagers au Bangladesh. Un rescapé interrogé par le journal local Prothom Alo raconte que le chalutier a heurté le ferry 15 minutes après son départ. "J'étais sur le pont du ferry, je suis tombé dans le fleuve. Ceux qui étaient sur le pont comme moi ont pu s'en sortir mais aucun des passagers piégés à l'intérieur", a assuré Hafizur Rahman. Le fleuve Padma, alimenté par le Gange, se jette dans le golfe du Bengale. C'est l'un des cours d'eau majeurs du pays. Le Bangladesh, un des pays les plus pauvres d'Asie, est irrigué par plus de 230 rivières et la navigation fluviale y est le principal mode de transport, en particulier dans le sud et le nord-est. Les accidents de ferry sont fréquents au Bangladesh. Les autorités estiment que 95% des centaines de milliers d'embarcations de toute taille que compte le Bangladesh ne répondent pas aux normes minimales de sécurité. La semaine dernière, au moins cinq personnes, dont un mineur, avaient trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry surchargé qui transportait 200 passagers dans le sud du pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire