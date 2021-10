American Sniper, un film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper

Je vous parle aujourd'hui d'un film qui a fait grand bruit aux Etats Unis, 2ème meilleur démarrage de l'histoire pour un film "Rated R" (interdit aux moins de 17 ans aux USA), derrière Very Bad Trip 2. Un film qui avait déjà Bradley Cooper en premier rôle ! (Pour information 50 nuances de Grey n'est que 4ème dans cette catégorie)



Ce film est basée sur une histoire vraie racontée dans un livre autobiographique. Celle du sniper des SEAL, une unité d'élite de l'armée américaine : Chris Kyle.

Cet homme est une caricature vivante d'un américain, avec ses qualités et ses défauts. Il rêve d'être un cow-boy, il a été élevé dans l'idée que la violence résout les problèmes, il est texan, il est patriote . Il veut aussi aider les autres et sauver des vies, protéger ceux qu'il aime.

En tant que Français et européens, on pourra donc avoir quelquefois du mal avec son idéologie mais cela ne nous empêchera pas d'admirer sa détermination et sa loyauté. Bradley Cooper est excellent dans ce rôle ,lui qui subi une transformation physique importante en prenant 18kg de muscle pour le rôle !

Le film en lui-même est bien filmé, on sent l'académisme et le classicisme de Clint Eastwood tout du long. Il est évidemment bien en phase avec les idées de Chris Kyle, cela a du faciliter son travail. Les scènes nous emmènent au Moyen-Orient mais aussi régulièrement aux Etats-Unis, lorsqu'il est en permission pour retrouver sa famille entre 2 missions.

Les traumatismes du soldat, son incapacité à s'adapter à une « vie civile », sa paranoïa et son envie toujours plus forte de repartir sont très biens montrées et jouées. La détresse de Sienna Miller, qui incarne la femme de Chris Kyle est très bien exprimée également.

En revanche, le film est un peu long. Il y a quelques moments de flottement qu'on aurait pu éviter, en enlevant 10 à 15min du film.

American Sniper est un bon film de guerre, qui s'interroge aussi sur le retour à la vie civile des militaires partis en opération. Un bon film de Clint Eastwood néanmoins coupable de quelque longueurs. Il n'empêche qu'on ressort satisfait de la salle. C'est en ce moment au cinéma.