CINEMA War Dogs, une histoire surprenante

Je vous parle aujourd'hui du film War Dogs, de Todd Phillips (Very Bad Trip) avec Jonah Hill (Le loup de Well Street) et Miles Teller (Divergente, Whiplash)

C'est une histoire vraie qui a inspiré le film, une histoire tellement rocambolesque qu'elle paraissait taillée pour le cinéma selon le producteur du film.Et il est vrai que c'est très surprenant ! Le scénario est bien rythmée, et j'ai toujours eu envie de savoir jusqu'où pouvaient aller ces deux copains d'enfance.

Vous avez d'un côté Efraim Diveroli, qui vend des armes achetées après des saisies policières à des amateurs sur internet. De l'autre David Packouz, masseur professionnel. Leur point commun : vouloir se faire du fric, un beau paquet. C'est l à que l'opportuniste Efraim Diveroli, businessman dans l'âme et peu scrupuleux trouve la bonne idée. Il embauche David Packouz et ils se lancent ensemble dans la vente d'armes à grande échelle.

C'est du pain béni pour nous spectateurs : les gars en bas de l'échelle qui veulent arriver au sommet, les beaux plans de Miami au désert de Bagdad en passant par la froideur de l'Europe de l'est.

Le film est donc plutôt beau à regarder et c'est déjà pas mal !

Concernant l'ambiance du film, je vais vous préciser quand même quelques petites choses. War Dogs est classé comme une comédie mais c'est plutôt ce qui arrive à nos 2 héros qui est dingue, ne vous attendez pas à vous marrer comme dans « Very bad trip », ce n'est pas pareil. J'ai beaucoup souri, quelques vannes paraissent surréalistes mais il ne faut pas venir dans l'espoir de rigoler tout le temps. Ce film pointe pas mal de soucis dans l'industrie de la Guerre. Si « lord of war » avec Nicolas Cage nous avait ouvert les yeux sur la vente d'armes, ce film nous montre toutes les failles .Ce que les armées sont capables de faire pour avoir des armes, des munitions, et ce que les vendeurs aussi en pensent.

C'est une histoire rocambolesque, menée tambour battant par un bon duo de comédiens. Je trouve que ces rôles leur vont très bien. Jonah Hill est parfait en charmeur (pas dans le sens dragueur) charognard. Son personnage m'a beaucoup fait penser à Eric Cartman dans South Park pour vous donner une idée de son état d'esprit ! Miles Teller porte aussi bien son costume, plus posé, mâture et doté de scrupules.

War Dogs est un bon film, qui avec une bonne réalisation et un bon jeu d'acteurs nous narre une histoire invraisemblable qui nous tient en curiosité tout du long. J'ai ri, mais j'ai aussi été sidérée de voir que tout cela s'est déroulé dans la vraie vie. Un bon film sur l'univers de la guerre et de la vente des armes, à voir en ce moment au cinéma.