CINEMA A vif ! Un film alléchant

Aujourd'hui, à vos fourneaux ! Je vous parle du film « A vif » avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl et Omar Sy.

Cela fait déjà de nombreuses années que la cuisine a envahi notre petit écran, il était temps que les salles obscures prennent le relais. Une série française bien construite s'était récemment fait remarquer sur france 2 : Chefs avec Clovis Cornillac.

Ici, nous avons un chef tout aussi autoritaire et arrogant en la personne de Bradley Cooper. Autant vous dire tout de suite qu'il n'y a donc pas que les petits plats mitonnés à l'écran qui faisaient saliver...

Mais revenons à nos fourneaux ! L'histoire de ce film, c'est une histoire de rédemption et de passion, de dépassement de soi et de la recherche de la perfection. Donc si vous n'êtes pas spécialement fan de cuisine, ne vous en faîtes pas ce n'est pas là qu'est le sujet principal.

Le personnage du chef Adam Jones est intéressant, mais je trouve que celui de Sienna Miller l'est encore plus. Cette femme dans ce domaine d'hommes n'a rien à leur envier avec un caractère bien trempé. Dommage que le scénario ne soit pas assez poussé sur l'histoire des protagonistes. On cerne leur personnalité au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire mais leur passé a l'air suffisamment intriguant pour nous le dévoiler. Je suis restée sur ma faim à ce niveau-là, un comble !

Les codes de la cuisine ont l'air d'avoir été respectés même si les différents chefs ont l'air un peu trop extrêmes quand même, mais cela s'intègre bien au scénario.

Le fameux « dressage » des assiettes nous permet de gargouiller allègrement durant la séance, ne faites pas l'erreur d'y aller avant manger comme je l'ai fait pour cause de faim incontrôlable !

Concernant le jeu d'acteurs, j'ai aimé celui de Bradley Cooper et de Sienna Miller mais aussi celui de Daniel Brühl en maître d'hôtel, qui complète les premiers rôles. Omar Sy apparaît bien sur l'affiche mais son rôle est vraiment secondaire.

A Vif ! est un bon film sur l'univers de la grande cuisine avec un trio d'acteurs convainquant. Une incursion plus poussée dans le passé des personnages pour les rendre encore plus profonds aurait été bienvenue mais nous nous contenterons de ce menu satisfaisant. Une bonne occasion des voir des acteurs plaisant sur grand écran, c'est en ce moment au cinéma.