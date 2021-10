CINEMA Chocolat, une histoire méconnue

Aujourd'hui, je vous parle du film français Chocolat, avec Omar Sy.

C'est un genre de film qu'on a pas l'habitude de faire en France que ce « Chocolat ». Un biopic sur une success story. Le film nous envoie dans les coulisses du cirque du début du 20ème siècle, où déjà on cherchait du jamais-vu, du « moderne ». A part les costumes, il n'y a pas tellement d'écart avec la société de 2016. Sauf sur un point, qui pèse sur le personnage principal tout au long du film donc de sa vie. C'est une époque où les enfants ont encore peur des Hommes noirs.

C'est un film très bien mené, avec un Omar Sy impeccable mais aussi James Thierré, le petit-fils de Charlie Chaplin, qui est parfait dans la peau de Footit le clown blanc. J'ai été attentive durant tout le long-métrage car je voulais connaître constamment la suite de l'histoire. Le contenu est super intéressant et en plus les numéros de cirque sont bien retranscrits à l'écran. J'arrivais à la fois à me mettre à la place du public et des 2 artistes : une belle performance de Roschdy Zem qui réalise ici son 1er film d'époque.

Les costumes et les décors sont au top et la musique envoûtante.

Je recommande Chocolat pour son histoire et sa forme. Une belle maîtrise du sujet du début à la fin avec un casting incroyable, c'est assurément une réussite. Même si ce sont des clowns et que ça parle beaucoup de cirque, c'est en revanche un film à déconseiller aux plus jeunes car l'ambiance ne leur convient pas. C'est à ne pas manquer en ce moment au cinéma.