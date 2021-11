Hors Normandie. Knock, un film moyen

Aujourd'hui, je vous parle du film " Knock " avec Omar Sy, Sabine Azéma et Michel Vuillermoz.

Je n'ai pas de point de comparaison pour ce film, n'ayant jamais lu/vu la pièce de théâtre originale presque centenaire ni les 3 films des années 20,30 ou 50. C'est donc avec un esprit neutre que je suis rentrée dans la salle de cinéma voir Omar Sy dans ce rôle de médecin.

Connaissant néanmoins " l'ancienneté " de l'oeuvre dont ce film est tiré, j'ai été assez marquée par la modernité de la pratique de la médecine qui s'en dégage.

Loin de moi l'idée de dire que la médecine est purement mercantile, mais c'est un concept qui sonne plutôt contemporain de vouloir à tout prix se servir de médecine pour divers tracas.

Le début du film est plutôt rigolo, avec ces habitants un peu naïfs mais qui l'ont bien cherché et ce prêtre jaloux du nouveau venu. Mais très vite, le film s'essouffle et je me suis ennuyée. La romance n'est pas vraiment captivante et la sourde menace de l'arrivée d'un " fantôme du passé " de Knock n'est finalement qu'un coup dans l'eau.

Knock est un film qu'on regarde de façon passive et qu'on oublie aussitôt passée la porte du cinéma. Un film trop long où le rythme est absent, actuellement au cinéma.

A LIRE AUSSI.

Omar Sy en docteur "Knock" débonnaire dans un film très "librement adapté"

Barry Seal : american traffic, une plongée démente dans le monde de la drogue

Rama Burshtein, "l'ultra" du cinéma israélien