Serena, l'autre film avec Jennifer Lawrence

Après Happiness Therapy, qui lui a valu l'oscar de la meilleure actrice, Jennifer Lawrence retrouve Bradley Cooper pour un film qui se passe en Caroline du Norde, après le crash boursier de 1929.

Un coup de foudre, une femme forte, le rêve américain, de beaux paysages... Les ingrédients du film, en plus du casting, semblent attirants. C'est l'adaptation d'un livre de Ron Rash publié en 2008.

Encore une fois, je crois que le livre gagne par KO.

Enfin j'imagine car lorsqu'on voit le film, on ne peut que supposer que le livre doit être mieux vu à quel point le film est long et ennuyeux !

Les acteurs, on le sait grâce à d'autres longs-métrages, sont bons mais pourtant rien n'est à retenir à la sortie de la salle.

De nombreux passages sont sans musique et renforcent ce sentiment qu'il ne se passe rien à l'écran. Nous sommes quand même dans un village composé d'une dizaine de maisons, perdus dans la forêt de montagne. Autant dire que l'agitation est faible. C'est donc l'occasion idéale d'explorer le drame psychologique, mais là aussi nous n'avons rien à nous mettre sous la dent.

La progression de l'histoire n'est pas captivante. Tout est d'ailleurs un peu trop cousu de fil blanc. Les dialogues n'ont rien de marquant, la réalisation est lente, les défauts s'accumulent.

Pour vous dire, le film dure 2 h mais nous avons l'impression d'être resté coincé 5h dans cette salle.

Serena peut attirer les spectateurs grâce à son casting, mais ne vous laissez pas avoir, vous ne passerez que 2h d'ennui statique si vous y allez. A la sortie du film, cela ne fait que renforcer l'envie de voir Hunger Games 3, 1ère partie avec cette même Jennifer Lawrence. Il y aura sûrement plus d'action. Critique de cet autre film à venir très prochainement sur Tendance Ouest.