Copenhague (AFP). Copenhague: le tueur présumé est né au Danemark, liens avec des délinquants

L'auteur présumé des deux fusillades meurtrières de Copenhague, était né et avait grandi au Danemark, et était connu pour des "infractions à la législation sur les armes et des violences", a annoncé dimanche la police. "L'auteur présumé des faits est identifié. C'est un jeune homme de 22 ans, né au Danemark, qui est connu de la police pour plusieurs délits dont entre autres des infractions à la législation sur les armes et des violences", indique la police de Copenhague dans un communiqué. "Il est également connu pour ses liens avec des bandes de délinquants", a-t-elle ajouté. Il a été abattu par les forces de l'ordre dimanche avant l'aube, après leur avoir tiré dessus, et désigné par les enquêteurs comme ayant agi seul. Les enquêteurs n'ont pas apporté d?éléments sur une éventuelle influence de l'idéologie islamiste. Ils ont précisé que leur attention se concentrait sur l'itinéraire du tueur présumé avant, pendant et après les fusillades, la première samedi après-midi contre un centre culturel qui accueillait un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression, et la seconde dans la nuit de samedi à dimanche devant la grande synagogue de Copenhague. Il a tué au total deux civils et blessé cinq policiers. À la mi-journée, les services de renseignement avaient indiqué qu'ils travaillaient "sur l'hypothèse selon laquelle la personne en question a pu être inspirée par les événements qui se sont déroulés à Charlie Hebdo à Paris".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire