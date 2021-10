Copenhague (AFP). La police de Copenhague pense avoir abattu l'auteur des deux attaques

La police de Copenhague a annoncé dimanche qu'elle pensait avoir abattu l'auteur des deux attaques qui ont fait deux morts et cinq blessés dans la capitale danoise. "Nous pensons qu'il s'agit du même homme qui est l'auteur des deux fusillades", a dit un porte-parole de la police, Torben Moelgaard Jensen, lors d'une conférence de presse. L'homme abattu venait d'ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. La police pense qu'il a agi seul, mais n'en avait pas encore la certitude dimanche matin. Lors de la première attaque, vers 15h00 GMT, un homme a criblé de balles un centre culturel où se tenait un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression, faisant un mort dans l'assistance, un homme âgé de 55 ans, et blessant trois policiers. Par la suite, des coups de feu ont retenti après minuit (23h00 GMT) près de la synagogue de Copenhague. Une personne a été mortellement blessée à la tête, un policier a été blessé à la jambe et un autre au bras. Selon une association communautaire juive, le jeune homme tué était un juif qui surveillait les accès à l'édifice pendant qu'une cérémonie avait lieu à l'intérieur.

