L'auteur présumé de deux fusillades meurtrières à Copenhague était âgé de 22 ans, et était né et avait grandi au Danemark, a affirmé la chaîne TV2 dimanche. Le jeune homme, abattu par la police dimanche avant l'aube et désigné par les enquêteurs comme ayant agi seul, était connu de la police pour ses liens avec des bandes de délinquants, a ajouté TV2.

