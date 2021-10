Lyon (AFP). Trafic chargé en Rhône-Alpes sur les routes menant aux stations de ski

La circulation était chargée samedi matin en Rhône-Alpes sur les axes menant aux stations de ski d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, avec 60 kilomètres de bouchons cumulés à 10H00 en cette journée classée noire en région Rhône-Alpes par Bison futé. Les principales difficultés étaient situées dans le sens des départs sur l'A43, entre Lyon et Chambéry, et sur la RN85 au sud de Grenoble, a précisé le Centre Régional d'Information et de Coordination Routière (CRIR) Rhône-Alpes Auvergne. Sur l'A43, qui dessert les stations de Savoie et de Haute-Savoie, le temps de parcours entre Lyon et Chambéry était d'1h45 au lieu des 50 minutes habituelles. En conséquence, il est demandé aux automobilistes en provenance de Mâcon, Lons et Nantua d'éviter ce secteur en utilisant les itinéraires bis signalés. La circulation était également perturbée sur l'A48 entre Lyon et Grenoble, les automobilistes mettent 1H20 pour rallier les deux villes au lieu de 50 minutes. Le trafic était toutefois relativement calme samedi matin sur les routes menant aux stations de l'Oisans et du Vercors, a ajouté le CRIR Rhône-Alpes Auvergne, qui conseille par ailleurs aux automobilistes pas encore sur la route de différer leurs départs vers les Alpes. Dans le sens des retours, aucun incident n'était à déplorer. Les vacances d'hiver démarrent ce samedi pour la zone C (Paris, Versailles, Créteil) et se poursuivent pour la zone A (notamment les académies de Lyon de Grenoble). C'est aussi le début des vacances pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique, a précisé le CRIR. Dimanche, la journée est annoncée verte au niveau national.

