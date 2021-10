Lyon (AFP). Trafic: tendance à la baisse en Rhône-Alpes sur les routes menant aux stations de ski

La tendance à la baisse du trafic sur les axes autoroutiers et les routes de la région Rhône-Alpes menant aux stations de ski était amorcée mais restait toutefois dense dans la Tarentaise en cette journée classée noire dans le sens des départs en région Rhône-Alpes et rouge au niveau national par Bison futé. A 17H00, Bison Futé enregistrait une trentaine de kilomètres de bouchons cumulés en en Rhône-Alpes, contre un peu moins de 100 km de bouchons cumulés à 14H00. "La tendance est à la baisse mais l'accès à la Tarentaise, d'Albertville à Moûtiers, reste saturé avec une petite quinzaine de kilomètres de bouchons", a déclaré à l'AFP un responsable du Centre Régional d'Information et de Coordination Routière (CRIR). Les principales difficultés étaient toujours situées dans le sens des départs sur l'A43, entre Lyon et Chambéry, sur l'A40, ainsi qu'au sud de l?agglomération grenobloise. Sur l'A43, qui dessert les stations de Savoie et de Haute-Savoie, le temps de parcours entre Lyon et Chambéry était de 1h au lieu de 50 minutes habituellement, contre 2H de temps de parcours en début d'après-midi. Vers 17H, la circulation se faisait toujours en accordéon sur 6 km entre les échangeurs de la Ravoire et Montmélian, selon Bison Futé. Sur l'A40, en direction des stations de Haute-Savoie, ainsi que dans les massifs de l?Oisans et du Vercors, le trafic restait dense. Sur la RD1091, entre le Bourg d'Oisans et le Freney d'Oisans, les automobilistes roulaient en accordéon en raison notamment d'un accident et de chutes de neige. Le retour à la normale n'était pas attendu "avant 20H", selon le CRIR. Un peu plus tôt dans l'après-midi, grâce à des conditions météorologiques qui s'étaient améliorées, les aires de chaînage mises en place ponctuellement en Maurienne et en Tarentaise avaient été fermées, avait souligné le CRIR. Dans le sens des retours, la journée est classée Orange par Bison Futé. Quelques perturbations avaient été notamment enregistrées sur l'A40 et l'A43, en direction de Lyon. Les vacances d'hiver démarrent ce samedi pour la zone C (Paris, Versailles, Créteil) et se poursuivent pour la zone A (notamment les académies de Lyon de Grenoble). C'est aussi le début des vacances pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique, a précisé le CRIR qui conseille aux automobilistes d?éviter toutefois de circuler vers les Alpes jusqu?à 20H00 pour les départs et jusqu'à 18H00 pour les retours. Dimanche, la journée est annoncée verte au niveau national.

