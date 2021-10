Lyon (AFP). Vacances: l'accès aux stations de ski compliqué par la neige et le verglas

Classée noire dans le sens des départs, la circulation connaissait samedi matin ses premières grosses difficultés en Rhône-Alpes sur les axes menant aux stations de ski des Alpes, où neige et verglas compliquent les conditions de circulation, notamment sur l'A40 coupée dans l'Ain. Cinq départements du massif alpin font l'objet depuis l'aube d'une vigilance orange et la neige qui doit tomber dès 400 mètres, pourrait atteindre des cumuls de 10 à 15 cm entre 600 et 800m et de 15 à 30 cm au-dessus de 1.000 à 1.200 m, selon Météo France. L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes sont concernés par l'alerte de Météo France. "Les conditions de circulation sur les axes autoroutiers A43, A40 A42 A41 A40 seront particulièrement délicates en raison de l?afflux des vacanciers à destination des stations de sport d?hiver", prévient Bison Futé qui recommande "fortement" de se munir d'équipements spéciaux. Les difficultés les plus importantes affectent le secteur du col de Ceignes, sur l'A40, dans l'Ain: la circulation est même "impossible", selon Bison Futé, entre Ceignes et Saint-Martin-du-Fresne dans les deux sens en raison de la neige tombée sur la chaussée. Bison Futé recommande d'éviter "impérativement" ce secteur. Toujours sur l'A40, le centre régional d'information et de coordination routière (CRIR) Rhône-Alpes-Auvergne enregistrait peu avant 10 heures, 7 km de bouchons entre Pont d'Ain et Poncin dans la direction Genève-Annemasse. Autoroute coutumière des difficultés lors des chassés-croisés des vacances d'hiver, l'A43 connaissait samedi matin des temps de parcours rallongés avec 1h30 de transport au lieu de 37 minutes entre Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et Chambéry. Sur cet axe, c'est après l'agglomération lyonnaise en direction des Alpes que les premières difficultés apparaissent avec une circulation en accordéon sur 8 km entre Villefontaine et Saint-Genix-sur-Guiers et 9 km entre La-Tour-du-Pin et Les Abrets. Les plus grosses difficultés étaient cependant localisées autour de l'agglomération de Chambéry, carrefour en direction des stations alpines, avec des bouchons ou une circulation en accordéon sur l'A43: 8 km entre Villefontaine et Saint-Genix-sur-Guiers, 19 km entre La-Tour-du-Pin et Dullin et 6 km entre la RN 201 et la barrière de péage de Chignin La zone B (Aix-Marseille ou Lille) entame ce samedi ses vacances d'hiver tandis que les Franciliens concernés par la zone C (Paris, Versailles, Créteil) entrent dans leur deuxième semaine de vacances qui se terminent pour les familles de la zone A (notamment les académies de Lyon de Grenoble). Dans le sens des retours, Bison Futé a classé la journée orange en Rhône-Alpes.

