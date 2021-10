Fotokol (Cameroun) (AFP). Nigeria: des hélicoptères tchadiens bombardent Boko Haram à Gamboru

Deux hélicoptères de combat de l'armée tchadienne ont bombardé dimanche après-midi la ville nigériane de Gamboru, située à la frontière camerounaise et tenue par le groupe islamiste Boko Haram, a constaté un journaliste de l'AFP depuis la ville voisine de Fotokol, au Cameroun. Gamboru, déjà bombardée samedi par l'aviation tchadienne, est séparée par un pont de 500 mètres de Fotokol, où sont massées des troupes tchadiennes et camerounaises. Deux hélicoptères MI-24 ont pilonné pendant deux heures des positions islamistes, provoquant de fortes détonations et soulevant des nuages de fumée épaisse.

