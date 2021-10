Yaoundé (AFP). Cameroun: Boko Haram incendie la grande mosquée de Fokotel, des civils égorgés

Les islamistes nigérians de Boko Haram ont tué des dizaines de civils, égorgeant certains d'entre eux, et incendié la grande mosquée de la ville camerounaise de Fotokol au cours d'une violente attaque mercredi matin, repoussée par les armées camerounaise et tchadienne, selon des sources sécuritaires et des habitants. "Ils ont brûlé des maisons et tué des civils et même des militaires", a affirmé à l'AFP une source proche des services de sécurité jointe depuis Yaoundé, tandis que plusieurs habitants ont fait état de dizaines de civils tués, certains égorgés, et de l'incendie par les islamistes de la grande mosquée de la ville frontalière avec le Nigeria. "Je connais au moins dix personnes qui ont été tuées. Il y a parmi elles deux de mes amis (deux frères)", a témoigné sous couvert d'anonymat un habitant originaire de Fotokol qui s'est réfugié dans une autre localité de la région. "Ils ont égorgé des gens, dont le grand marabout de la mosquée. Ils ont brûlé des maisons et la grande mosquée", a-t-il ajouté. "Boko Haram a fait vraiment beaucoup de dégats ici ce matin. Ils ont tué des dizaines de personnes, au moins 20 à la grande mosquée", a assuré un autre habitant, Umar Babakalli, ajoutant: "dans une autre mosquée, aucun fidèle n'a pu s'échapper". Mercredi vers cinq heures (04H00 GMT), de nombreux islamistes partis de Gamboru et de petits villages nigérians frontaliers du Cameroun ont attaqué Fotokol, entrant dans des maisons, mais aussi dans des mosquées, a-t-on indiqué de sources sécuritaires camerounaises. Les soldats camerounais positionnés dans cette ville ont riposté, ensuite épaulés par des soldats tchadiens revenus du Nigeria voisin, les assaillants sont sortis de la ville, au terme de violents combats. Le calme est revenu en milieu de matinée. "Les gens commencent peu à peu à sortir pour constater les dégâts. Les survivants chez les assaillants (islamistes) sont sortis de la ville", selon la source proche des services de sécurité.

