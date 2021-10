Yaoundé (AFP). Cameroun: Boko Haram incendie la grande mosquée de Fotokol, des civils égorgés

Les islamistes nigérians de Boko Haram ont égorgé des civils et incendié la grande mosquée de la ville camerounaise de Fotokol lors d'une violente attaque mercredi matin, ensuite repoussée par les armées camerounaise et tchadienne, selon des sources sécuritaires et des habitants. "Ils ont brûlé des maisons et tué des civils et même des militaires", a affirmé à l'AFP une source proche des services de sécurité jointe depuis Yaoundé, tandis que plusieurs habitants ont fait état de civils égorgés et de l'incendie de la grande mosquée de la ville frontalière par les islamistes.

