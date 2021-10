Melbourne (AFP). Open d'Australie: Novak Djokovic s'impose pour la 5e fois

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, a remporté son cinquième Open d'Australie en battant le Britannique Andy Murray, N.6, en quatre sets 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-3, 6-0 en finale dimanche à Melbourne. Déjà vainqueur en 2008, 2011, 2012 et 2013, le N.1 mondial devient le premier joueur de l'ère Open à remporter cinq fois le tournoi. Le Serbe s'est imposé au terme d'un match de 3h39 où il s'est montré le plus opportuniste et a été plus résistant dans la bataille du fond du court. Djokovic est pourtant passé par tous les états, avec une blessure au pouce droit dans la première manche et plusieurs glissades ensuite qui ont failli avoir eu raison de sa cheville gauche. Avec cette victoire, il dépasse l'Américain Andre Agassi et le Suisse Roger Federer, victorieux à quatre reprises dans l'hémisphère Sud. Seul l'Australien Roy Emerson a fait mieux que le Serbe, en s'y imposant six fois, mais c'était avant le début de l'ère professionnelle en 1968. Il s'agit du huitième trophée majeur pour le Serbe qui a aussi glané deux fois Wimbledon (2011, 2014) et une fois l'US Open (2011). Roland-Garros, où il a été deux fois finaliste (2012, 2014), est le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès. Déjà assuré de conserver sa place de N.1 mondial alors que Murray grimpera au quatrième rang, le Serbe a reconquis son tournoi majeur fétiche à Melbourne, où il avait échoué en quarts de finale l'an passé face au futur vainqueur, le Suisse Stan Wawrinka. Partie sur des bases élevées, la rencontre était très accrochée jusqu'au milieu du troisième set. Mais à 3-3, Murray a semblé perdre sa concentration et n'était plus que l'ombre de lui-même. Le match s'est alors transformé en boulevard à sens unique pour Djokovic qui a aligné neuf jeux de rang. Murray est maudit à Melbourne où il vient de subir sa quatrième défaite en finale après celles de 2010 contre Roger Federer, et celles de 2011 et 2013, déjà contre Djokovic. Vainqueur de l'US Open en 2012 et de Wimbledon en 2013, l'Ecossais ne s'est encore jamais imposé sur le sol australien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire