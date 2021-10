Paris (AFP). Roland-Garros: la demie Djokovic-Murray, interrompue, reprendra samedi

La demi-finale entre Novak Djokovic, N.1 mondial, et le Britannique Andy Murray, N.3, ne reprendra que samedi après avoir été interrompue en prévision d'un orage alors que le Serbe s'apprêtait à servir dans le quatrième set (6-3, 6-3, 5-7, 3-3). Djokovic a remporté les deux premiers sets de manière autoritaire, mais Murray a réagi dans le troisième alors que le Serbe s'était procuré deux balles de break pour mener 4-2. Le Britannique les a effacées et a fini par faire craquer "Djoko" et relancer le match. Le vainqueur de ce duel au sommet rencontrera en finale le Suisse Stan Wawrinka, qui a battu le Français Jo-Wilfried Tsonga sous une chaleur accablante (6-3, 6-7 (1/7), 7-6 (7/3), 6-4). La rencontre entre Djokovic et Murray a d'abord été momentanément arrêtée, peu après 20h30. Un quart d'heure plus tard, quand les premières gouttes tombaient, les officiels décidaient de suspendre le match jusqu'à samedi. Il faut remonter à 1999 pour trouver trace d'une demi-finale messieurs disputée sur deux jours. A cause de la pluie, l'Américain Andre Agassi, futur lauréat du tournoi, et le Slovaque Dominik Hrbaty avaient dû revenir le samedi pour disputer le reste de leur match, en prélude de la finale dames. La finale de 2012 remportée par Rafael Nadal contre Djokovic s'était elle aussi déroulée sur deux jours à cause des intempéries.

