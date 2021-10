Melbourne (AFP). Open d'Australie: Djokovic rejoint Murray en finale

Le Serbe Novak Djokovic a rejoint le Britannique Andy Murray en finale de l'Open d'Australie en battant le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, en cinq sets 7-6 (7/1), 3-6, 6-4, 4-6, 6-0 vendredi à Melbourne. Ce sera la quinzième finale en Grand Chelem pour le N.1 mondial qui avait remporté en juillet son septième titre majeur à Wimbledon. Ce sera aussi sa cinquième à Melbourne où il a été sacré quatre fois: en 2008 et de 2011 à 2013. Les duels entre Murray et Djokovic sont devenus des grands classiques du tennis. Les deux joueurs se sont affrontés à 23 reprises (le Serbe mène 15-8) dont quatre fois en finale de "Majeurs". Le Serbe a privé à deux reprises l'Ecossais d'un sacre à Melbourne en 2011 et 2013. Murray s'est imposé contre lui en finale de l'US Open 2012 et à Wimbledon en 2013 pour devenir le premier Britannique à être sacré sur le gazon londonien depuis Fred Perry en 1936. Alors que Murray s'était qualifié dès jeudi avec une victoire autoritaire contre le Tchèque Tomas Berdych (6-7 (6-8), 6-0, 6-3, 7-5), Djokovic a encore cravaché pour venir à bout de Wawrinka. Sa meilleure résistance du fond du court et son service plus performant que celui du Vaudois, lui ont permis de faire la différence. - Wawrinka décomplexé - C'était la troisième année d'affilée que les deux joueurs se croisaient à Melbourne. Et, cela a encore donné lieu à une bataille en cinq manches. Djokovic s'était imposé 12-10 au cinquième set en 2012 en huitième de finale. Le Suisse avait pris sa revanche en quart de finale en 2014 en gagnant 9-7 dans l'ultime manche. Habitué aux défaites contre Djokovic, Wawrinka s'était décomplexé après ce succès. Il avait confirmé en remportant son premier tournoi majeur dans l'hémisphère Sud avec une victoire - une première également - contre Rafael Nadal en finale Devant les quelque 21.000 spectateurs de la Rod Laver Arena, le "Djoker" a encore été poussé dans ses derniers retranchements par le Vaudois, même s'il a fait la course en tête pendant presque tout le match. Avant de céder dans le cinquième set, le tenant du titre est revenu par deux fois sur les talons du Serbe. Il lui a d'abord chipé son premier set depuis le début du tournoi pour recoller à 1 partout. "Djoko" aurait pu abréger la partie s'il avait su confirmer son break d'entrée dans la quatrième manche. C'était sans compter sur le Suisse qui se voyait récompensé de ses prises de risque par des coups gagnants. Tous ses efforts ont un coût. Et Wawrinka finissait par payer ses fautes directes (69) dans le dernier set.

