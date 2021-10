Oloron-Sainte-Marie (France) (AFP). Neige: 7.000 foyers sans électricité, 4 départements en vigilance orange

Quatre départements étaient toujours en vigilance orange dimanche dans le massif pyrénéen, où 7.000 foyers se trouvaient sans électricité en raison de très fortes chutes de neige qui ont également entraîné la fermeture des stations de ski dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Les stations de ski des Hautes-Pyrénées ont été fermées jusqu'à lundi 07H00, a indiqué à l'AFP la préfecture du département, qui précise que toutes les personnnes bloquées par la neige et qui ne sont plus en mesure d'atteindre les stations, ont été prises en charge. Trois personnes ont été ensevelies par une avalanche dans le village d?Aulon, situé à l'entrée du Parc national des Pyrénées, dimanche matin. "Elles ont été dégagées et sont saines et sauves", selon un responsable de la préfecture, Stéphane Costaglioli. Outre les deux départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne sont concernés par ces risques de "pluies abondantes, inondations, neige, verglas et avalanches". "A 10H00 ce matin, le nombre de foyers touchés par des coupures d?électricité était de 5.000 en Hautes-Pyrénées et de 2.000 en Pyrénées-Atlantiques", a indiqué à l'AFP, Frédéric Boutaud, directeur des relations externes d'ERDF dans le Sud-Ouest, précisant que 200 techniciens étaient à pied-d'oeuvre dans des "conditions d?accès et de circulation difficiles". Selon Météo-France, "les précipitations se poursuivent sur les Pyrénées et son piémont, sous forme de neige dès 200/300 mètres avec des intensités plus marquées sur l'ouest du massif". "La neige tient à partir de 300 mètres, la couche devient rapidement plus conséquente dès 600 mètres". Les cumuls ont atteint près de deux mètres dans les hauteurs dans les Pyrénées-Atlantiques. L'activité des avalanches, atteignant notamment des axes de communication, est également élevée, telle qu'"observée en moyenne une à deux fois par hiver", précise l'institut de météo. Le risque avalanche a été relevé à son maximum (niveau 5 sur 5) dans les Pyrénées-Atlantiques dès samedi. Dans les Hautes-Pyrénées, il a également été porté à 5/5 par endroits. - Opérations de convoyage - Parallèlement, l'accès à la principauté d'Andorre est fermé "à tous les véhicules" du côté français, a indiqué à l?AFP un diplomate français à Andorre, Pascal Escande. "On ne peut aujourd'hui accéder à Andorre que du côté espagnol", a-t-il précisé. Dès samedi, des arrêtés avaient été pris pour interdire l'accès aux stations de sports d'hiver des Pyrénées-Atlantiques: Artouste, La Pierre Saint-Martin et Gourette. L'interdiction a été prolongée jusqu'à lundi matin, a indiqué la préfecture. "Les conditions météo (tempêtes de neige) ne permettant pas de skier, la stratégie est de dégager une voie de circulation pour permettre l'accès des services de secours et d'organiser les convois de descente des skieurs" venus pour le week-end, a indiqué à l'AFP un responsable de la communication à la préfecture. "Nous commencerons les opérations de convoyage de descente des personnes, avec déneigeuse à l'avant et secours à l'arrière, en fin de matinée ou en début d'après-midi", a précisé le sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie, Samuel Bouju. "Hier ce système a prouvé son efficacité. A 23H00, tout le monde était descendu des stations", a-t-il ajouté. Les skieurs venus pour la semaine restent sur place. Depuis vendredi soir, les pompiers des Pyrénées-Atlantiques ont secourus 80 personnes réparties dans une trentaine de voitures.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire