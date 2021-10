Oloron-Sainte-Marie (France) (AFP). Neige dans les Pyrénées: alerte maximale aux avalanches, stations de ski fermées

Avalanche exceptionnelle à Gourette, stations de ski fermées: les cinq départements de la chaîne montagneuse des Pyrénées étaient toujours en vigilance orange pluie-neige dimanche en fin de journée et en alerte maximale pour les avalanches, en raison de très importantes chutes de neige. Le risque avalanche était à son maximum (niveau 5 sur 5) sur l'ensemble du massif: "Compte tenu des quantités de neige mobilisable, le risque de départ de grosses avalanches est très important", a souligné Météo-France. Les stations de sports d'hiver sont fermées au moins jusqu'à lundi matin. Au total, cinq départements -- les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales -- étaient placés en alerte en raison des risques de "pluies abondantes, inondations, neige, verglas et avalanches". Selon Météo-France, "les cumuls de neige sur les dernières 48 heures sont de l'ordre de 120 centimètres et, en raison des vents forts qui ont accompagné ces chutes abondantes, les cumuls peuvent atteindre localement 150 centimètres au-dessus de 1.500 mètres". Dans les Pyrénées-Atlantiques, une "avalanche d'une ampleur exceptionnelle" s'est produite vers 12H30 à la station de ski de Gourette, mais sans faire de victime, a indiqué à l'AFP Samuel Bouju, sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie. Le domaine skiable était fermé au moment de la coulée. Seules des remontées mécaniques ont été endommagées. Dans les Hautes-Pyrénées, à Aulon, village situé à l'entrée du Parc national des Pyrénées, trois personnes ont été ensevelies par une avalanche dimanche matin. "Elles ont été dégagées et sont saines et sauves", selon la préfecture. Deux skieurs sortis hors piste à Saint-Lary ont été retrouvés peu après 18H30 par les gendarmes et CRS de montagne, a indiqué à l'AFP la préfète des Hautes-Pyrénées, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. Les conditions de recherches à pied avec la tombée de la nuit se sont avérées "difficiles", a-t-elle souligné. Les routes départementales donnant accès au tunnel du Somport, en direction de l'Espagne, ont été fermées, ainsi que les accès à la principauté d'Andorre du côté français. A 20H00, le tunnel de Puymorens (Ariège) devait être fermé "pour une durée indéterminée", tandis qu'en Haute-Garonne, plusieurs voies seront fermées pour la nuit et la matinée. - Un cumul de neige 'impressionnant' - A 19H30, il restait 4.000 foyers privés d?électricité: 1.500 dans les Hautes-Pyrénées et 500 dans les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué à l'AFP Frédéric Boutaud, directeur des relations externes d'ERDF dans le Sud-Ouest. Le travail des 200 techniciens mobilisés "a été fortement ralenti par les conditions de circulation extrêmement difficiles. La prévision pour la fin de soirée est de moins de 1.000 foyers privés d?électricité", a-t-il précisé. "Ce cumul de neige en trois jours, c?est impressionnant!", a dit à l'AFP Laurent Gourmel, venu de La Rochelle avec son épouse passer le week-end à La Mongie (Hautes-Pyrénées), où se trouvaient environ 400 vacanciers. "Hier samedi, nous avons pu faire du ski. Aujourd?hui dimanche, on reste à l?hôtel. On en profite pour se reposer", a-t-il ajouté, doutant de pouvoir repartir dimanche soir comme prévu. A Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), l'hôtel de Cécilia Martin était plein "à cause des avalanches". "Elles ont bloqué ceux qui voulaient atteindre la station et, du coup, ils ont pris des chambres", a expliqué l'hôtelière. "Ce dimanche matin, ils sont allés un peu se balader et déblayaient les voitures, mais comme ça a repris de plus belle, ils sont dans l?hôtel. Ils attendent les nouvelles pour savoir s'ils peuvent partir", a-t-elle ajouté. Dans les deux départements, des opérations de convoyage, encadrées par des déneigeuses et les secours, ont été organisées pour permettre le départ des skieurs venus passer le week-end dans les stations. Ainsi 120 véhicules ont été convoyés de La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques) vers la vallée, a indiqué à l'AFP le sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie vers 18H30. "A Gourette les conditions étant un peu plus difficiles, c'est un peu plus long. Il y a environ 150 voitures, mais il sera très vite terminé. A Artouste, c'est fini pour une dizaine de voitures", a-t-il ajouté. "Nous devrions passer à un risque 4 lundi, mais comme les trois stations vont devoir sécuriser leur domaine skiable avec une masse neigeuse exceptionnelle, elles n'ouvriront probablement que mardi", a-t-il précisé. Par ailleurs, les Alpes ont connu un nouveau week-end noir après le décès samedi en Savoie d'un moniteur de ski dans une avalanche et les disparitions d'un surfeur et d'un randonneur dans ce département, touché par d'importantes chutes de neige comme l'ensemble des massifs.

