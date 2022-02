Idées loisirs Normandie : Week-end du 25 décembre

Aujourd'hui c'est Noël, et c'est férié, du coup un peu moins d'animations dans la région ce week-end.

La magie de Noël sera toujours présente demain grâce à Créa à Mondeville. Initiation au cirque, caravanes de contes et spectacle de Noël. C'est à partir de 13h, entrée 7¤.

Pour les plus courageux d'entre vous, un bain de Noël est organisé demain à Agon Coutainville! Vous serez attendus à 10h30 en maillot ou combinaison pour plonger dans la mer. RDV au café les paillotes. Même type de RDV à Donville les Bains, le grand plongeaon aura lieu à 11h, place de l'ermitage en face du poste de secours.



Demain, comme à a chaque dernier dimanche du mois, un rassemblement de voitures anciennes a lieu à Ouistreham. Les voitures de plus de 30 ans se retrouvent à l'esplanade Lofi à l'entrée de la plage.



Demain après-midi, les enfants peuvent se retrouver à la Cité de la Mer où se déroule un atelier maquillage et assister à un spectacle de marionnettes. L'entrée est gratutie pour les enfants durant toutes les vacances scolaires.

Aujourd'hui faites une bonne action en allant au cinéma en famille. En effet, sur chaque place de cinéma achetée, uniquement aujourd'hui, et partout en France, quel que soit le film, la salle de cinéma, la séance, ou le mode paiement (billets classiques achetés aux caisses,

cartes prépayés, cartes et pass illimités, etc...), une partie du prix du billet sera reversée aux Toiles Enchantées. C'est une association qui projette des films pour les enfants à l’hôpital. Alors n'hésitez pas à aller voir Raiponce, le dernier Disney ou le monde de Narnia par exemple.

Toutes les infos sur cette opération sur tendanceouest.com rubrique Loisirs puis cinéma.

Le Noël de la Fabrique à Lion sur mer sera fêté demain par la Swing family à 16h30. Ambiance jazz swing dès 16h30, entrée gratuite.

Loisirland vous accueille au parc des expositions de Caen demain et jusqu'à vendredi. Plus de 5500 m2 de jeux pour tous les âges y seront en accès libre une fois l'entrée payée. Ce parc d'attraction itinérant renferme des jeux géants gonflables, des jeux vidéos, des jeux de société.. il y en a pour tous les âges. 6¤ pour les adultes , 7 pour les enfants et gratuit pour les moins de 3 ans.

De demain jusqu'à mardi, c'est la 2ème session de la crèche vivante de Saint Hilaire du Harcouet. Venez revivre la magie de Noël à 15-16 et 17h avec la nativité racontée par Edouard Baer et Marie-Anne Chazel. Entrée 7¤ pour les adultes et ados.



A Ifs, vous pourrez voir le dernier spectacle du cirque Borsberg qui s'appelle « Musik! ». Des acrobates et des animaux feront leur show pendant 2h au son d'un orchestre. C'est à 16h, tous les jours jusqu'à mercredi. Le chapiteau est dressé au complexe sportif de Ifs.

A Lisieux, venez découvrir 200 crèches du monde exposées dans la basilique. L'invité d’honneur cette année c'est la Pologne avec 35 crèches traditionnelles de ce pays. A voir tous les jours sauf aujourd'hui et le 1er janvier sous le parvis de la basilique de 9h30 à 17h. C'est gratuit.



Enfin les illuminations de Noël ne sont pas finies, notamment au Mont Saint Michel où elles resplendissent de 1000 feux jusqu'au 15 janvier. Un spectacle à voir ou revoir.