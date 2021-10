Idées loisirs Normandie : Week-end du 7 et 8 mai

Ce week-end la société hippique de Bayeux organise son premier concours de la saison, un concours pro et amateurs, à noter par exemple la venue de Florian Angot. Ce premier concours se déroulera à la ferme de Sully et l'entrée sera gratuite





L'AS Cherbourg organise durant les 2 jours de ce week-end un tournoi de judo . C'est à partir de 13h30 à la salle Nordez. Vous saurez tout sur cette manifestation sportive tout à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » de 11h25 .







Demain c'est la course de côte d'Avranches, départ du lieu-dit « la furronière », c'est une épreuve comptant pour la coupe de France.





A Caen c'est le lancement de la foire de Pâques : une grande fête foraine au Parc des expositions. Plus d'une centaine de manège et de stands de confiserie vous attendant jusqu'à la fin du mois.





Le port de Cherbourg, fraîchement récompensé par le Pavillon Bleu, reçoit le navire militaire le Pluvier au quai de France jusqu'à lundi, vous pourrez le visiter gratuitement durant ce week-end. Le Pluvier patrouille sur le secteur Manche-Mer du Nord depuis 1996.







Depuis jeudi et jusqu'à lundi, c'est le salon des antiquaires au parc des expositions de Caen. Venez trouver l'objet rare. Entrée 5 €, de 10h à 19h.





Tout au long du week-end, le tour de la Manche cycliste continue.

Aujourd'hui place au contre la montre à Percy, puis Percy-Avranches et l'ultime étape entre Avranches et Granville pour 136 km. Venez soutenir les coureurs cyclistes le long des routes.



Le championnat de Normandie de surf aujourd'hui et demain à Surtainville. Organisé par le Cotentin Surf Club, cette compétition est qualificative pour les championnats de France 2011 qui auront lieu à Biarritz en octobre. Vous découvrirez les meilleurs normands dans les catégories surf et longboard (jeunes et seniors). La compétion se déroule le matin, de 9h jusqu'à 14h-14h30.





Du foot ce soir pour la 34ème journée de ligue 1. Caen reçoit le Racing club de Lens. Un match important puisque Lens avant dernier de ligue 1 voudra tout faire pour se donner une chance de sortir de la zone de relégation alors que Caen 16ème voudra à tout prix s'en éloigner, puisque seul 1 point les sépare de la zone rouge. Le match se déroule au stade Michel d'Ornano à 19h. RDV dès 18h45 avec nos spécialistes Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé pour le suivi intégral et en direct du match, sans oublier le tendanceouest.com.





Ce week-end à Cherbourg, Venez découvrir la culture polynésienne au travers de ses danses grâce au club sportif et artistique de la Marine .

Les différentes associations se sont regroupées pour vous faire des démonstrations de leurs danses et des exposants vous feront découvrir l'artisanat local. Restauration possible sur place, c'est de 10h à 18h au cercle chantereyne, l'entrée est gratuite. Les organisateurs vous ont tout raconté dans le « ça se passe près de chez vous » de 10h25.



Dernier jour pour profiter des escales urbaines à Equerdreville. Depuis mardi, vous pouvez découvrir les arts et sports urbains à travers différents ateliers. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Football à présent, en CFA Cherbourg joue à domicile face à l'équipe 2 du stade rennais à 19h .





Si vous habitez Cherbourg, n'oubliez pas que demain la ville vous offre une plante pour votre balcon ou votre jardin pour participer à l'embellissement de la ville et peut être amorcer votre participation au concours des maisons fleuries. Les points de distributions des plantes sont à retrouver sur le tendanceouest.com





Avant la fête du nautisme les 14 et 15 mai, venez soutenir les surfeurs normands ce week-end à Surtainville pour les championnats régionaux.

Une cinquantaine de surfeurs se donnent rendez-vous sur le spot cotentinois entre 9 h et 16h samedi et dimanche.



1ère édition de la Soirée Next épisode ce soir au Cargö à Caen. "Next Episode" propose d'assembler les éléments les plus punchy des musiques d'aujourd'hui. Il y a plusieurs styles de musiques de groupes de différentes origines. Vous retrouverez des locaux comme le rappeur Orelsan ou des belges comme le groupe Party Harder. C'est à 21h dans la grande salle.





A St Lô, rassemblement motocycliste de La Licorne tout au long du week-end au Parc des expositions, l'occasion de découvrir de belles cylindrées, d'assister à des démonstrations spectaculaires et un concert ce soir avec le pied de la pompe et les Moufs-Moufs et Bucher. Toutes les infos sur tendanceouest.com





Grand week-end sportif et sensation en Suisse Normande. Pendant 2 jours, venez vous initier par exemple au parapente, au deltaplane. Profitez de balades en chiens de traîneaux. Des raids aventures et épreuves familiales vous sont proposés, ainsi que des challenges plus sportifs et donc plus exigeants. Enchainez le VTT, le canoë, le trail et le tir à l'arc et passez un bon moment dans la nature. C'est à Thury Harcourt, à partir de 9h et toute la journée. Vous avez pu entendre les organisateurs en direct tout à l'heure dans le » ça se passe près de chez vous » de 9h25.







Melting sound, soirée reggae/hip-hop à Condé sur Vire. Une dizine de groupes et chanteurs se réuniront dès 21h à la salle Condé espace. Entrée 5 à 8€ .





Demain tout la journée , « Tous à l'opéra » au théâtre de Caen .Venez voir les coulisses d'un opéra, avec les costumes, le maquillage ou encore des ateliers voix. Pour cette 5ème journée européenne de l'opéra vous pourrez aussi assister à des représentations autour de Carmen et des projections de film sur cet art lyrique. La manifestation est gratuite. RDV en famille demain toute la journée au théâtre de Caen. Tout le programme à découvrir sur tendanceouest.com



