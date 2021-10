Idées loisirs Normandie : Week-end du 14 et 15 mai

Créances Handisport organise aujourd'hui et demain une course nationale de hand-bike. Un moyen de promouvoir cette discipline à la fois chez les valides et les personnes handicapées. Le handbike, c'est une sorte de vélo à 3roues et à ras de terre . Le pilote est installée comme dans une formule 1 et avance en faisant tourner le pédalier avec les mains, à hauteur de poitrine. On vous y attend nombreux et nombreuses. Aujourd'hui c'est course en ligne à Créances de 12h à 18h et demain parcours de 15km de Gefosses à Lessay en contre la montre de 8h à 12h.





Dernier jour aujourd'hui du festival Cré'acte 2 à Mondeville. Depuis jeudi le théâtre amateur et la musique sont à l'honneur. Pour la dernière journée, RDV à 20h30 pour voir « Jusqu'à ce que la mort nous sépare » de la troupe « les cubes » et restez ensuite à 21h30 pour le concert gratuit des « Roule ma poule ». La soirée complète est à 6€, gratuit si vous n'allez que voir le concert. C'est au chapiteau Créa à côté du bowling de Mondeville. Plus d'infos sur le tendanceouest.com





A Cherbourg, venez chiner des disques et des vinyles à la foire aux disques, place centrale, de 10h à 18h.





Le SM Caen joue ce dimanche à 17h face à Montpellier, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest et à commenter sur tendanceouest.com

En CFA Cherbourg se déplace à Carquefou, les équipes B de Caen et de Rennes se rencontrent dimanche à 14h au stade Michel d'Ornano et Avranches sera au repos.







Ce soir, le groupe Hangar, qui chante le hit « Version Originale », sera en concert à l'hôtel de Ville de Cabourg à 21h.





Tout ce week-end, ce sont les pontorsonnades des arts. De 9h à 18h dans la rue St-Michel, dans la salle des fêtes et sur la place de la Mairie venez découvrir ou redécouvrir les Vieux métiers et artisans d'art. Démonstrations et expositions. Nombreuses animations : marché aux livres anciens, joutes médiévales, animations enfants, concert.



Ce week-end , c'est la 30ème course de côte des teurses d'Hebecrevon – Agneaux. Aujourd'hui essais et dimanche la course dès 10h15. A voir aussi sur place la 2ème course de côte de véhicules historiques de compétition, avec des véhicules de 1919 à 1986. RDV donc à Hébécrevon, à côté de Saint Lô.





Du théâtre visuel pour les plus jeunes ce soir à l'auditorium des Pieux. Dans un univers de papier, Béka Kòrus nous invite à voyager en compagnie des Pöpi, personnages étranges et intemporels, mi-humains, mi-grenouilles. Un spectacle proposé Par la Cie Toutito Teatro, à voir dès 6 ans. RDV à 18h.





Passages de témoins se déroule en ce moment à Caen. Pour sa 2ème édition, le festival multi genres vous invite dans toute la ville pour de nombreuses animations. Pendant ces 2 jours, salon littéraire avec aussi bien de vieux livres que de nouveaux romans ou des bands dessinées. Mais aussi concert, rencontres et théâtre. RDV notamment au château de Caen. La clôture aura lieu demain soir. Pour plus d'infos RDV sur le tendanceouest.com



L'espace loisirs de Collignon à Tourlaville accueille aujourd'hui la 5e édition du Festival Inter Lycée, manifestation à destination des étudiants et regroupant six concerts à partir de 19h et un village associatif à partir de 16h.







C'est le festival « Café show » au Pont d'Ouilly. Toute la soirée, de 16h30 à 00h, de nombreux groupes viendront mettre l'ambiance dans plusieurs endroits de la ville. Reggae, dub, slam, rap, piano bar et danses sont programmés. La manifestation est gratuite alors venez nombreux !

Et en plus ça reprend dès le lendemain 11h. Dimanche l'ambiance sera plus chanson festive, salsa, tango argentin et toujours des démonstrations de danse.







C'est demain le rendez-vous mensuel du Collectif Jazz de Basse-Normandie, le dernier de la saison. Au conservatoire de Caen, vous pourrez profiter des Cantates imaginaires suivies de Carte blanche à Tanya Gerstle , qui vient d'Australie. Un mélange de théâtre, de musique et surtout beaucoup d'improvisation. C'est demain à 17h. Les tarifs vont de 6 à 9€.



Tout ce week-end, c'est la fête du Nautisme, notamment à Granville où se déroulent en même temps les puces nautiques. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasion, dégustation et vente de produits de la mer et du terroir, démonstrations de sauvetage en mer, arrivée du Marité à Granville, mais aussi des concerts et de nombreuses animations. C'est à ne pas manquer, à partir d'aujourd'hui à Granville, mais aussi Caen, Cherbourg, Ouistreham, Tourlaville, Dives sur mer, la Hague ou Courseulles sur mer.





Concert gratuit demain à Bayeux. C'est du jazz à la Halle aux grains avec le groupe « Folksongs » à 16h30.





Ce soir, c'est la nuit des musées. La 7ème édition est comme toujours européenne. Durant les heures de la nuit, les musées français ouvrent leurs portes gratuitement et vous font découvrir leurs secrets à des heures d'habitude interdites au public. En règle générale, les musées fermeront exceptionnellement leurs portes vers minuit. La soirée sera l'occasion de visiter les expositions mais des animations spéciales auront aussi lieu pour l'occasion. Vous pourrez par exemple voir le musée de la tapisserie de Bayeux, le mémorial et le musée des beaux arts à caen, , le nouveau Paléospace l'odyssée de Villers sur mer ou encore le scriptorial d'Avranches. La liste complète des musées participants est à retrouver sur nuitdesmusees.culture.fr





Ce soir à Saint Lô, « Le bal des enragés » avec Monica and the explosion en 1ère partie vous convient à un grand bal festif et populaire au son du meilleur du punk des années 70 à aujourd'hui : des Ramones jusqu'à Rage Against The Machine en passant par les Béruriers Noirs. Ca commence à 20h30 au Normandy à Saint Lô.









A peine remis de leur tournée de reformation qui s'est conclue par la 1ère partie de Motorhead à Lyon et l'enregistrement d'un DVD live à Paris, Vulcain débarque en Normandie pour un atomic live au BBC à Hérouville Saint Clair. A leur côté, « Désillusion », un groupe de métal Lexovien, bien décidé à mettre le feu à la salle avec ses nouvelles compos. « Hell's Heimer » tribute to motorhead caennais chauffera la place en délivrant un set puissant. C'est ce soir à 20h.



