Idées loisirs Normandie : Week-end du 9 avril

Joyce Jonathan était il y a 2 semaines en concert à Saint Lô, elle est demain de retour dans notre région avec un concert à La Loco à Biéville en Auge à 20h30.

En football Avranches se déplace aux Herbiers à 18h30, l'équipe B de Caen jouera sur le terrain d'Yzeure enfin les bleus de l'As Cherbourg sera exempt de rencontre dans ce groupe qui compte 17 équipes.

Un coup d’½il aussi sur la CFA 2 qui compte dans le groupe H l'équipe de Granville, 3ème de ce classement, l'équipe granvillaise part affronter Pontivy second du classement. L'US Granville reste dans la course à la montée.

Ce week-end, l'association sportive automobile du Bocage organise l'autocross des Cresnays, plus de 100 pilotes vont s'affronter sur un parcours de 1 100m. Un sprint-car est aussi organisé en parallèle. Rendez-vous pour les essais samedi dès 9h pour déterminer la grille de départ et ouverture du site pour la course dimanche à 9h aux Cresnays dans le sud Manche. Vous avez pu entendre l'organisateur out à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » de 9h25.

Ce soir à Equeurdreville, plus de 140 musiciens et choristes se produiront ensemble sur la scène de à l’Agora. Ils sont membres de l'orchestre d'harmonie de Cherbourg, de la chorale du conservatoire et de l'ensemble vocal résonnance. C'est à 20h45, l'entrée est gratuite.



L'association Africaenfants organise ce soir un concert de gospel à l'église St Jean de Caen à 20H. La chorale Muna Wase vient spécialement de Vannes pour faire ce concert au profit des enfants handicapés Camerounais.

L'entrée est libre, les dons seront reversés à l'association

Depuis lundi et jusqu'à demain, ce sont les championnats du monde de Hockey sur glace féminin à la patinoire Caen la mer. 6 équipes de division 2 s'affrontent pour espérer faire partie de l'élite. La France est engagée dans cette compétition. Toutes les explications dans quelques minutes avec Aline Chatel dans le « ça se passe près de chez vous » de 11h25.



Status Quo, le mythique groupe britannique créé dans les années 60, sera demain sur la scène du zénith à Caen ! Pour entendre les classiques du groupe, dont « In the army now » RDV demain à 19h au zénith, vous avez pu gagner vos places grâce à Tendance Ouest.



Ce soir Le rappeur La Fouine est en concert au Normandy à Saint Lô. En moins de 10 ans il est devenu l'un des plus grands vendeurs de disque en France, passant régulièrement le cap du disque d'or et du disque de platine, son dernier album atteint la première place des classements français. La Fouine à voir à 20h30 au Normandy.

Au village Oxylane de Mondeville, c'est une journée spéciale roller aujourd'hui. Il sera possible d’apprendre les bases du Roller, d’essayer le roller Slalom, le roller acrobatique, le roller soccer ou bien le Street Hockey. Des démonstrations seront également programmées au cours de cette journée. Le soir randonnée et soirée dansante.. à roller ! C'est au village oxylane en partenariat avec la ligue de roller de Basse Normandie.



Une nouvelle manche des championnats de Normandie de BMX est organisée demain à Vire. Les essais élite commenceront à 9h et le début de la compétition sera lancé à 12h30.

Tout ce week-end à Caen ,la compagnie Nejma présente la 15ème édition de son festival amateur de danses qui se déroule à la MJC du chemin vert. Cette année le thème est « sur le chemin du cabaret vert ». Au menu danse orientale, bellywood ou encore salsa. L'entrée est à 6 ¤.

Depuis hier, c'est le 4ème festival du théâtre amateur du Bessin à Bayeux. Retrouvez des spectacles mais aussi des animations, des rencontres, des ateliers, des parades dans les rues ou encore des expositions. Plus d'informations sur tendanceouest.com/ radio et aussi sur festitheabayeux.canalblog.com



Il y a de la ligue 1 ce soir au stade Michel d'Ornano. Vous avez pu gagner vos places pour la rencontre Caen/PSG, début du match à 19h. Suivez ce match en direct et en intégralité sur Tendance Ouest avec nos commentateurs dès 18h30 et aussi sur tendanceouest.com



Cet après-midi à la cité de la mer de Cherbourg, dédicace du livre LES FRANÇAIS DU TITANIC, en présence de 3 des 4 auteurs. La séance se déroulera à 15h30, dans la Salle des Bagages, ouverte tout spécialement au public pour cette occasion. Découvrez l'histoire de ces français qui ont pour certains survécu au naufrage.



Au chapiteau Créa à Mondeville, beaucoup de choses sont prévues aujourd'hui. Tout d'abord enig[maths]ique : une exposition avec atleiers de manipulation et initiation à la magie avec spectacle. Vous découvrirez le lien entre les maths et la magie en partenariat avec Relais d'sciences. C'est à partir de 14h.

Ce soir c'est un combat d'impro théâtrale à partir de 20h30 entre un club de caen et un autre de Brest.



Demain après-midi, le carnaval d'Hérouville sera placé sous le thème des vikings à l'occasion du 1100ème anniversaire de la Normandie. Les animations commencent à 14h au rond-point du drakkar, RDV à 15h avenue de la valeuse pour le début du défilé. Et puis à 17h spectacle final sur le site de la fonderie.