Idées loisirs Normandie : Week-end du 26 Mars

Jusqu'à lundi c'est le 29ème salon de l'habitat à la grande halle de la Cité de la Mer à Cherbourg. Plus de 120 exposants seront présents pour cette foire de printemps. C'est de 10h à 19h ce week-end et de 10h à 18h lundi, à la grande halle de la cité de la mer.

ASA , la chanteuse de Fire on the moutain et actuellement en duo avec Yannick Noah, est en concert au Big Band Café d'Hérouville St Clair. Vous avez gagné les dernière places sur Tendance Ouest cette semaine dans l'expresso.

Aujourd'hui à Coutances a lieu un grand contest de Skate avec la présence de Christophe Sampaïo, skater français emblématique champion de France en 2007. Le contest démarre à 13h30 et les inscriptions (gratuites) se font sur place à partir de 12h00 au skatepark de Coutances.

Dans le cadre du festival Spring, le groupe de danse hip-hop « Nour » sera en représentation ce soir au Cargo à Caen. Venez voir leurs acrobaties ce sori dès 20h30;L'offre étudiante « 1 place achetée = 1place offerte » fonctionne pour ce spectacle.

C'est la 29ème édition de la course de côte régionale d'Hébécrevon-Agneaux, les essais débutent demain à 10h30 et la course dès 13h30 pour la première montée. Nous étions tout à l'heure avec l'organisateur en direct dans le ça se passe près de chez vous de 9h25.

A Saint Lô demain a lieu un concert de Gospel à l'église Saint croix. Terry François et le TF Gospel Singers chanteront les grands classiques. Ce concert organisé par le lion's club de Saint Lô démarre à 15h30. L'entrée est à 15¤.



Ce week-end, participez au grand nettoyage de plages sur la côte normande. Venez par exemple à Agon-Coutainville où l'association Mauna Kéa propose demain dès 15h le nettoyage du site naturel de la Pointe d'Agon-Coutainville.

Sacs, gants et tee-shirts seront fournis à tous les participants. Nous serons en direct tout à l'heure avec l'un des organisateurs dans le ça se passe près de chez vous de 11h25.

C'est aujourd'hui que débute le 10ème Biennale de peinture et de sculpture à Vire. Jusqu'au dimanche 3 avril, 99 artistes sont réunis et 370 ½uvres sont exposées. C'est chaque jour de 14h à 19h, salle du Vaudeville à Vire.



Concert complet ce soir à Coutances. Tété a fait carton plein. Avant son concert à 20h30 au théâtre, il sera en interview et fera un showcase en direct sur notre antenne entre 17h30 et 18h.

Jusqu'à demain, c'est la 64ème foire gourmande de Lisieux Pays d'Auge au parc des expositions. Vous y trouverez un espace gourmand regroupant de nombreux producteurs du terroir régional et d'autres régions françaises, des démonstrations culinaires en direct et des ateliers gastronomiques. 10 000 visiteurs sont attendus pour voir les 110 exposants. L'entrée est à 3¤.

Ce soir, RDV à La Bazoge dans le Sud-Manche pour une soirée Twin accompagné de trois concerts avec Léa Plantade, Patchamama et Mon Côté Punk, le groupe de chanson française créé par deux anciens membres de la Rue Kétanou. On en a parlé tout à l'heure avec l'un des organisateurs dans le ça se passe près de chez vous de 10h25. Toutes les infos sur cette soirée Twin sur internet les-twin.fr



Joyce Jonathan est en concert au Normandy ce soir à Saint Lô à 20h30. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'y assister, ne manquez pas notre interview et le showcase en direct sur Tendance Ouest entre 18h et 18h30.

L’ASSUN VOILE, célèbre Club de planche à voile d’Urville Nacqueville organise l’une des plus importantes compétitions de planche à voile dans les vagues en France : la JP/NP WIND WAVE. Le vent avait manqué fin 2010 alors c'est finalement ce week-end que la compétition a été reportée. Plus de 50 compétiteurs sont attendus dont les 5 meilleurs français. La compétition se déroule sur les spots d’Urville-Nacqueville, Vauville et Siouville en fonction des conditions météorologiques.

En partenariat avec l'association « relais d'sciences », Le chapiteau CREA à Mondeville se transforme en PLANETARIUM et vous fait découvrir, sous sa coupole, plus de 800 astres et étoiles ! C'ets aujourd'hui et demain la piste aux étoiles, avec une exposition sur l'astronomie pour toute la famille. Tarif plein de 5¤, il est conseillé de réserver. Une séance à lieu toutes les 30minutes chaque après-midi.

Le mois de la photographie s'achève ce soir à Cherbourg. Il réunit au c½ur de la ville une centaine de photographes amateurs. Cette année, plus de 200 images sont à voir dans la catégorie libre mais aussi, principalement sur le thème « les marques du temps ». C'est de 15h à 18h, à la salle des fêtes, place Centrale à Cherbourg-Octeville et c'est gratuit.



Bayeux accueille depuis hier les auteurs de la bande-dessinée qui vient de paraître « 1066 - Guillaume le Conquérant » paru auc Éditions du Lombard. Patrick WEBER et son dessinateur Emanuele TENDERINI seront présents des séances de dédicaces de 10h30 à 13h à la libraire Le préambule 10 rue St Malo et de 15h à 17h à la bibliothèque municipale de Bayeux.

Tout ce week-end, c'est la 5ème édition d'Histoire de Jouer à Caen. C'est une convention de jeux de rôle et de simulation organisée par l'association EPHEMERE.

Pendant deux jours, tous les joueurs débutants et confirmés pourront se retrouver au cours de parties de jeux de rôle, de cartes, de plateau, de figurines et d'ambiance. Le samedi soir, un tournoi de jeu de plateau sera proposé ainsi que des jeux de rôle toute la nuit !! Le reste du temps Des tournois de jeux de cartes et de figurines, un espace de restauration, des expositions, des contes et du théâtre d'improvisation rythmeront ces journées ludiques. Une manifestation pour toute la famille au centre d’animation La prairie à Caen de 10h à 19h.