Idées loisirs Normandie : Week-end du 6 novembre

Les choeurs de Bayeux se produisent tout à l 'heure à 12h10 à l'auditorium, c'est gratuit.



Spectacle musical à Granville. Vous pourrez voir « Anaïs et Rebecca » à l'archipel à 20h30. Entrée 5¤.



Tout ce week-end, c'est le festival Second geste à St Pair sur mer. Le festival des arts du cirque vous invitent à de nombreuses animations sous le chapiteau chauffé dressé pour l'occasion. Plus d'infos avec les organisateurs tout à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » à 10h25.



Le groupe déjanté Sexy Sushi vient à la salle du Cargö à Caen ce soir. Venez découvrir leur electro-pop si particulière à 21h.

Attention au Zénith de Caen, les 2 spectacles qui étaient prévus ce week-end ont été annulés: la nuit africaine prévue ce soir et Grease dimanche après-midi. Le remboursement est possible dans les points de vente.

Il y a du foot à Avranches avec la 11ème journée de CFA. L'US Avranches joue contre l'équipe vendéenne Les Herbiers au stade de la Fenouillère à 18h.



Dimanche retrouvez le collectif Utopia qui regroupe des musiciens, des peintres, des cinéastes, et plasticien aux Ateliers Art Plume à St Lô quartier de la Dollée.

La fédération française de pétanque a choisi le comité de caen pour organiser un open national. Une première à Caen qui a débuté vendredi et qui continue jusqu'à dimanche au Parc des expositions. Plus de 2000 participants sont attendus.

Ne manquez pas de la musique du monde à Caen, c'est aux foyers du théâtre à 17h. Une manifestation gratuite.



A Mondeville, humour au RDV grâce à un spectacle mêlant clownerie et humour musical. Vous verrez Didier Charuel suivi du groupe « Les Ragnagnas » au carrefour socio-culturel et sportif de Mondeville à partir de 20h30.



Il va y avoir du rock ce soir à Marigny! Le groupe Hot Rod 56 viendra mettre le feu à 21hà la salle des fêtes.



Le salon des arts créatifs a ouvert ses portes hier à Caen et va durer jusqu'à dimanche. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vois passions et loisirs manuels. C'est au centre des congrès de Caen, plus d'infos tout à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » à 11h25.

Exposition à la cité de la mer de Cherbourg jusqu'au week-end prochain. Vous y verrez 760 objets de paquebots qui retracent 150 ans de transport maritime, avec un focus particulier sur le légendaire paquebot "Normandie" et le dernier fleuron français : le "France". Affiches, maquettes, vaissellerie, mobilier, menus, objets et souvenirs de compagnies maritimes provenant en majorité des compagnies françaises, seront exposés parmi lesquelles : La Compagnie des Messageries Maritimes, la Compagnie Sud Atlantique, la Compagnie de navigation mixte...



Il y a du hockey ce soir à Caen: les drakkars affrontent Epinal en ligue Magnus. RDV à 20h à la patinoire de Caen la mer.

Le diner spectacle « le rurality show » a lieu ce soir à la ferme culturelle du Bessin à Esquay sur Seulles. Début 20h30.



A partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi soir, c'est la foire St martin à St Hilaire du Harcouet. De nombreux exposants viendront,il y aura aussi une large place consacrée à l'agriculture. 800 stands sur 11 km de rues, 150 000 visiteurs attendus . A ne pas louper également, la fête foraine tout au long de ces prochains jours. Le thème de cette année 2010, c'est la méditerranée. La foire a commencé à St Hilaire depuis tout à l'heure 8h, l'entrée est gratuite.



A Bayeux, la compagnie vice Versa vous propose une comédie musicale. Ca s'appelle Radio Rock, l'histoire des radios pirates anglaises des années 60 à la « good morning england ». RDV à 20h30 à la halle aux grains.

A Ludiver, le planétarium du Cotentin , c'est demain le dernierjour pour profiter du laboratoire itinérant de l'espace des sciences de Rennes. Le thème qu'il propose « Forces et lumière ». Accessibles dès 7 ans, plusieurs ateliers et expériences permettront aux enfants de découvrir de nombreux sujets de sciences expérimentales en s'amusant. Ainsi, la lumière transformée, la force en couleurs, la chute ralentie ou encore les aimants en mouvement n'auront plus de secrets pour les plus jeunes et toute la famille. C'est ouvert demain de 14h à 18h.