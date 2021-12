Idées loisirs Normandie : week-end du 30 octobre

Ce soir, c'est la 8ème édition de Rockalies. 4 groupes rock sont à l'affiche de ce festival de rock Calvadosien; le groupe danois pretty maids, les suèdois de Fatal Smile, Revenge et Sinapse. 12¤sur place, 10¤en pré-vente et gratuit pour les moins de 10 ans. L'ouverture des portes c'est tout à l'heure à 18h30 à l'espace Coisel à St martin de Fontenay.Joyce Jonathan, découverte sur le site mymajorcompany avec « J'ai pas besoin de toi » et « Je ne sais pas »est en concert complet ce soir à 20h30 au théâtre des miroirs de la Glacerie.



La swing family se réunit à la Fabrique à Lion sur mer ce soir. Du jazz manouche à écouter à partir de 16h30.



Ce soir il y a du foot, le SM Caen reçoit l'AS Nancy Lorraine pour la 11ème journée de ligue 1. Le match sera commenté en direct par nos 2 spécialistes Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé à partir de 18h50 sur tendance ouest, suivi en direct également sur le tendanceouest.com

Dans le Bessin, la vidéo est à l'honneur à Trévières. C'est le 23ème festival Vidéos jeunes franco-allemand dès aujourd'hui et jusqu'à lundi. De 14h à 18h de nombreux courts métrages sont proposés au public et à un jury réuni pour l'occasion. Des prix seront décernés lundi soir. Profitez de toutes ces créations au cinéma Le Normandy à Trévières de 14h à 18h, l'entrée est gratuite.



Enfin il va y a voir du sport à la halle des granges à Caen. ½ finale de la coupe d'Europe de Roller Hockey . Pendant deux jours cinq équipes de toute l'Europe vont s'affronter pour une place qualificative en finale, le public est bien sûr convié toute la journée.

Le week-end dure 3 jours à l'occasion de la Toussaint! RDV donc demain soir pour Rock In Club, de 22h à 7h du matin au Milton à Baudre. A 2 min de Saint Lô, 10 groupes de la région viendront mettre l'ambiance. La Tchoucrav, Goodbye Joe, Anémie, Blackub, On-X ou encore les goodbye Horses pour ne citer qu'eux. 2 Djs seront aussi présents dans la discothèque. C'est dimanche de 22h à 7h, entrée 10¤avec conso et gratuite si arrivée entre 22 et 23h.



CREA à Mondeville fête Halloween cet après-midi. Dès 13h30, maquillage pour les enfants, suivi d'une inititation au cirque sous un chapiteau hanté. Après le goùter, lecture d'histoires d'épouvante entre 16 et 17h.

La journée se terminera avec un spectacle pour les plus grands et les adultes : « le faiseur de monstres » joué par la troupe du « cadavre exquis ». Réservation possible auprès de CREA au 02 31 84 19 53.



Les cafés de pays sont en fête jusqu'à dimanche. Ce sont des cafés ayant obtenu le label « cafés de pays » gage de mise en valeur du terroir et des traditions. Par exemple ce soir: soirée Cabaret à l'incognito à Baudre à partir de 20h ou encore ce week-end au Bar de la Poste à Etouvy « Matinée tripes sur la Foire d'Etouvy », Dégustation des tripes Ruault de Vire.

C'est le 10ème salon de l'automne à Démouville jusqu'à lundi. Une manifestation culturelle qui vous fera découvrir de la peinture et de la sculpture et des d'expositions. Chaque jour de 11h à 12h puis de 14h à 18h.



On termine avec la 22ème foire à l'andouille de Vire et des produites du terroir pendant les 3 jours de ce week-end prolongé. C'est à l'hippodrome de Vire. L'invité d'honneur de cette édition 2010 est le pays basque. Ouvert tous les jours de 10h à 19h, 3¤pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Nous étions tout à l'heure à 9h25 avec les organisateurs dans le ça se passe près de chez vous.

Au big band café d'Hérouville Saint Clair, Peter Murphy est en concert avec les Bauhaus ce soir à 20h.

Ce soir dans le cadre de l'opération nationale "Le Jour de la Nuit", retrouvez à Caen de nombreuses animations autour de l'astronomie et de la biodiversité , sur le site de la Prairie à Caen . Les lampadaires seront éteint quelques heures pour vous laisser admirer le ciel et les étoiles. Un club d'astronomie vous prodiguera ses conseils et vous prêtera son matériel d'observation.

Rendez-vous dès 21h sur le parking de l'Hippodrome munis d'une lampe torche ! Toutes les infos sur le tendanceouest.com

Aujourd'hui et demain, ce sont les 2èmes journées des plantes franco-britanniques d'Automne au château de Crosville-sur-Douve. Une trentaine d’exposants vous donnent rendez-vous dans le jardin et la cour du Château.

Venez à leurs rencontres et échanger des conseils, vous retrouverez des habitués mais aussi de nouveaux producteurs : bulbes, buis, arbres fruitiers, fougères, arbustes,…

C'est toute la journée de 10h à 17h.



Ce soir , pour Halloween; grande soirée Saw au Méga CGR de Cherbourg avec le premier volet de Saw et à 22h15 le dernier chapitre « Saw 3D ». De nombreuses surprises sont aussi à gagner. La soirée débute à 20h.

Toujours pour Hallowenn au cinéma mais à Saint Lô, ça se passe dimanche avec une soirée Epouvante/horreur : 3 films qui ont récolté à eux seuls 23 récompenses, de quoi vous terrifier. A 18h Petit Suicide entre amis, à 20h10 Grace et à 22h Donkey Punch interdit aux moins de 16 ans. C'est demain.