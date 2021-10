Idées loisirs Normandie : Week-end de pâques

Ce dimanche c'est le 14ème slalom de Lessay, l'épreuve inscrite au calendrier de la Coupe de France de Slalom se dispute dimanche dès 8h30 sur le circuit du karting de Lessay avec les essais chronométrés toute la matinée et le départ des manches à 13h30. Vous avez pu entendre le responsable de la communication du club de Lessay dans le ça se passe près de chez vous de 9h25.





Pour ce long week-end de Pâques, les amateurs d'équitation se donnent RDV à Ste Mère Eglise. Au programme plusieurs grand prix de saut d'obstacle ainsi que le Grand Prix Pro1 et Pro 2. A noter la participation de la N°1 française Pénélope Leprevost. C'est jusqu'à lundi.



Il n'y a pas que de la ligue 1 en foot ce week-end . L'équipe réserviste de Malherbe jouera à Luçon, l'Us Avranches se déplace à Yzeure et l'As Cherbourg reçoit St Privé � St Hilaire samedi à 18h.



Avis à tous les amateurs d'activités manuelles. Lundi au Mollay Littry s'ouvriront les 2èmes puces couturières et artisanales. Tissus, patchworks, broderies, perles, bijoux etc... C'est lundi de 9h30 à 18h, l'entrée est gratuite à la salle des fêtes du Mollay Littry.







Amateur de blues, le festival quai des blues se poursuit à Régneville sur mer , infos et programmation sur quai-des-blues.com et tendanceouest.com





Il y a de l'aviron cet après-midi à Barfleur avec la 3ème édition de la régate Barfleur-Tatihou-Barfleur. Le départ sera donné à 13h pour 28 km de régate.



Le stade malherbe joue demain à domicile face au TéFéCé. Caen/Toulouse aura lieu à 17h, vous avez pu gagner vos places toute cette semaine pour y assister. Si vous ne pouvez être dans les tribunes, le match sera commenté en direct et en intégralité par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé demain dès 16h45. Vous pourrez aussi suivre le match avec le fil internet mis en place sur le tendanceouest.com





Depuis hier, 40 dessinateurs de "Cartooning for Peace" venus des quatre coins du Monde se sont retrouvés au Mémorial de Caen qui leur consacre depuis début 2010 une exposition permanente sur un espace de 700 m².

C'est la première fois au monde qu'autant de dessinateurs de Cartooning for Peace se réuniront afin d'échanger des points de vue sur le rôle et le travail du dessinateur de presse. Je vous rappelle que Cartooning for peace a été créé il y a 5 ans par le dessinateur français Plantu.

Au programme, débats, conférences et remise de prix. Le mémorial vous accueille toute la journée pour aller à la rencontre de ces grands dessinateurs. Vous allez pouvoir entendre le directeur du mémorial tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous de 11h25.



Le cinéma Le Cabieu de Ouistreham accueillera le réalisateur Patrice LECONTE (Les Bronzés, la fille du pont..) ce soir pour une séance Ciné-rencontre. Le public du Cabieu pourra notamment échanger avec le cinéaste sur sa carrière et la publication de son dernier livre, "J'arrête le cinéma". Il y aura ensuite la projection du film « Le mari de la coiffeuse » avec Jean Rochefort. Ouverture des portes pour la rencontre à 19h et séance à 20h, au tarif habituel du cinéma Le Cabieu.



Un grand gala de boxe samedi soir au gymnase Ferdinand Beaufils de St Lô avec 2 combats professionnels, une dizaine de combats amateurs et le jubilé du boxeur Fabrice Requier, face au champion de France originaire de Basse-Normandie Julien Marie-Sainte. Ouverture des portes à 19h30, début des combats à 20h. Entrée de 5 à 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration possible sur place.



Soirée orientale ce soir à Equeurdreville. L'agora accueille « les mille et une nuits » par la compagnie des Perles du désert. Début à 19h à l'Agora.



Depuis le samedi 9 et jusqu'à demain , c'est le festival de Pâques à Deauville. Au théâtre du Casino Barrière, venez profiter des derniers concerts de musique de chambre par de jeunes solistes talentueux.





Ce week-end de nombreuses chasses aux œufs de Pâques sont organisées pour les plus jeunes comme à la Ferme Culturelle du Bessin, dimanche à Esquay sur Seulles. Vous en trouverez une aussi à Caen où les enfants devront résoudre des énigmes sur la ville pour avoir les récompenses chocolatées. Toutes les infos sur tendanceouest.com et à l'office de tourisme de Caen.







Venez courir pour la bonne cause demain à Avranches. Les foulées de Marc Antoine permettent de recueillir des fonds pour aider Marc Antoine, un enfant touché par une maladie qui l'empêche de marcher. Les bénéfices serviront à financer une opération aux Etats Unis. Le RDV a lieu demain à 9h30 au platane rue des Mares à Avranches pour un départ à 10h dans le parc du château des Mares avec vue imprenable sur le Mt St Michel. L'inscription est de 5€. Nous étions tout à l'heure à 10h25 avec la présidente de l'association « les routes de l'espoir » dans le ça se passe près de chez vous de 10h25.





Julian Peretta est en concert ce soir au Cargö. Il était déjà venu l'automne dernier pour 1 concert complet. Après avoir fait les 1ères parties de James Blunt, Ne manquez pas cette séance de rattrapage où le chanteur de 22 ans vous présentera les titres de son album « Stitch me up ». C'est à 20h30.







