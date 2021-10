Idées loisirs Normandie : Week-end du 30 avril et 1er mai

Le basket est à l'honneur ce week-end à Urville-Nacqueville. Le Basket Club de la Hague organise pour la 4ème fois, le tournoi inter ligue (zone OUEST) de basket ball dans la catégorie minime nés en 1996. Ce tournoi rassemble les meilleurs joueurs et joueuses de Poitou-Charente à la Normandie en passant par la bretagne et les pays de la Loire. Cette grande et belle manifestation, dont les finales sont qualificatives pour le championnat de France, est bien sûr un événement sportif majeur pour la ligue de Basse-Normandie. C'est jusqu'à ce soir. Et demain se déroule la Fête du Mini Basket à Urville Nacqueville regroupant ainsi plus de 200 petits basketteurs de 5 à 11 ans. C'est une manifestation nationale. Plus d'infos sur basketclubhague.com



Demain, c'est la 41ème édition du slalom de Saint Lô. Le nombre de participants est à la hausse cette année. Venez encourager les pilotes demain à partir de 8h pour l'ouverture de la piste au niveau de la zone Delta. La 1ère manche démarrera à 13h30.





Tout ce week-end, c'est le festival des AOC/AOP à Cambremer. Tous les gourmands sont conviés à cette fête du terroir. "Ateliers de l'info", "Ateliers du Goût", "Ateliers de cuisine", "Ateliers pour enfants", marché des produits AOC/AOP, randonnées guidées pour découvrir les paysages qui donnent naissance à de si bons produits... Il se passe toujours quelque chose à Cambremer ! Les propositions sont riches, variées et gourmandes ! La région Rhône-Alpes est cette année l'invitée d'honneur. RDV de 10h à 19h. Nous serons tout à l'heure avec l'un des organisateurs de cette manifestation dans le « ça se passe près de chez vous » de 10h25.





De demain, dimanche 1er mai, jusqu'au dimanche 8 mai, le Haras National de Saint Lô ouvre ses portes dans le cadre de l'opération « au printemps la Normandie se découvre ». Des visites guidées vous sont proposées tous les après midi à 14h30, 15h30 et 16h30. Un atelier découverte est aussi organisée le week-end pour les 6-10 ans. N'oubliez pas d'imprimer vos coupons sur lanormandiesedecouvre.com



Ce week-end c'est le festival Plein Vent à Houlgate. Venez découvrir les cerfs volants géant ou encore les cerfs volants indiens, mais aussi des baptêmes en parapente, des concerts et un spectacle nocturne, rendez-vous à Houlgate à 35km de Caen et 25 de Ouistreham.





Depuis jeudi et la venue du prince Albert II de Monaco, l'exposition « La Normandie des princes de Monaco » est ouverte au musée des Beaux-Arts de Saint Lô. C'est au centre culturel jusqu'au 18 septembre du mardi au dimanche de 14h à 18h.



Toute la journée, Le Village OXYLANE et l'olympique Normand organisent une journée d'iniation et de découverte au Beach Soccer sur le site du VILLAGE OXYLANE en partenariat avec Tendance Ouest. Alors que des matchs se succéderont au niveau du terrain en sable, des initiations et des ateliers pédagogiques autour du dribble et de la précision au pied se dérouleront sur la place du village.

Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité et du sport avec des animations musicales brésiliennes et des exhibitions de freestyle football.

Venez découvrir l'univers du Beach Soccer ce samedi 30 avril au Village OXYLANE de 14h à 18h. Nous serons en direct tout à l'heure avec les organisateurs dans le ça se passe près de chez vous de 11h25.



Ce matin , à la médiathèque de Dives sur Mer, Christian Langeois est en dédicace pour son livre sur la résistante communiste Marguerite Buffard-Flavien. Ça commence à 10h.





En football, la seule équipe normande de CFA à recevoir c'est l'Us Avranches, rencontre demain à 18h face à la Vitréenne au stade Fenouillère



A Saint Lô c'est ce week-end Le 19ème Tournoi du Bocage. Au stade Louis Villemer , le rugby club saint lois accueille les meilleures équipes d'enfants de la région, des poussins aux minimes. Du spectacle en perspective.





Depuis le mercredi 20, c'est la quinzaine commerciale à Saint Hilaire du Harcouet. Des bons d'achat sont à gagner tous les jours auprès des commerçants participants ainsi que des bons carburants. Vous pouvez aussi participer au jeu de la vitrine et la gagner après le tirage au sort de ce soir. Toute la journée le car-podium de Tendance Ouest est présent pour assurer l'animation de ce dernier jour du mois. Des structures gonflables sont accessibles aux enfants place de l'église. Profitez en, c'est seulement jusqu'à ce soir!





Normandie Salsa vous présente « Salsa Factory » à la Fabrique de Lion sur mer. RDV demain à partir de 16h30, entrée 3€.







Dernier jour du festival Terra Trema de Cherbourg aujourd'hui. La 5ème édition a commencé jeudi. Venez découvrir ces rencontres internationales autour des musiques libres curieuses et sans complexe dès 13h30 à La Brèche, à 17h à l'espace culturel Buisson et enfin à 20h à l'épicentre. Toutes les infos sur tendanceouest.com et laterratrema.com





Depuis hier c'est le salon de l'habitat et foire aux plantes à Avranches. 90 exposants vous prodigueront des conseils et vous accompagneront dans vos projets place Carnot. L'entrée est gratuite, c'est jusqu'à demain de 10h à 19h. Nous étions avec les organisateurs du salon dans le ça se passe près de chez vous de 9h25.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire