Sondage : la gauche en tête pour les régionales

Un sondage TNS-Sofres-Logica pour lequel 700 bas-Normands ont été interrogés révèle qu'au second tour, la liste de fusion des socialistes, communistes, radicaux de gauche et Verts d'Europe Ecologie l'mporterait avec 57% des voix face à la liste UMP-Nouveau Centre qui reccueillerait 43% des suffrages. Quand au premier tour, Laurent Bauvais obtiendrait 31% des suffrages contre 30,50% pour la liste de Jean-François Le Grand. 14% seraient crédités à Europe Ecologie, 8% au Modem, 7% au FN, 5% au NPA, 3% à Lutte Ouvrière et 1,5% au Parti de la France.



