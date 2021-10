Droite et gauche font le forcing à Caen

. A gauche, Laurent Beauvais, tête de liste PS-PRG-PC, a reçu le soutien de Laurent Fabius lors d'un meeting, vendredi 26 février, qui a réuni 250 personnes au Centre de Congrès autour de l'ancien Premier ministre, député de la Seine-Maritime.

Lundi 1er mars, c'était au tour de Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, de soutenir à Caen la tête de liste (lire notre article ci-dessus).

D'autres personnalités sont attendues dans la région, dans les jours à venir. Manuel Valls sera à Argentan lundi 8 mars, François Hollande à Cherbourg et Caen mardi 9 mars et Elisabeth Guigou le mercredi 10 mars à Lisieux.

. A droite, Jean-François Le Grand, tête de liste UMP-Nouveau Centre, a reçu mercredi 24 février à Caen le soutien de l'ancien champion du monde de judo David Douillet, député UMP des Yvelines (notre photo ci-dessous), puis celui de Xavier Bertrand, ancien ministre et actuel secrétaire général de l'UMP, vendredi 26 février, à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne.

Ce mercredi 3 mars, il a pu également compter sur l'appui du Premier ministre François Fillon, lors d'un meeting organisé au Centre de Congrès de Caen.

. Les outsiders se démènent aussi pour stimuler les suffrages.

François Dufour, tête de liste Europe-Ecologie, a reçu Hélène Flautre, députée Europe Ecologie Nord-Ouest, à la gare de Caen, vendredi 26 février. Une “plateforme de propositions et d'orientations communes d'Europe Écologie Haute et Basse-Normandie” a été dévoilée préconisant notamment une coopération renforcée entre les deux Normandies.

Le jeudi 11 mars, François Dufour accueillera José Bové, député européen. Un grand meeting est prévu, à 20h30, à la Fonderie d'Hérouville Saint-Clair.

Quant à Rodolphe Thomas, tête de liste du Modem, il s'est rendu au Salon de l'agriculture, à Paris, dimanche 28 février, pour rencontrer les agriculteurs normands. Il a fustigé l'absence du président de la République, lors de l'inauguration : “Comment justifier cette absence alors que cette année plus qu'une autre, la plus grande ferme de France s'ouvre sur fond de chute des revenus agricoles et d'inquiètudes pour l'avenir de centaines de milliers d'exploitants.”



