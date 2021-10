J-3 avant les élections régionales 2010 en Basse-Normandie

. Jean-François Le Grand, tête de liste régionale UMP-Nouveau Centre, a reçu, mercredi 3 mars, le soutien du Premier ministre, François Fillon. Le chef du gouvernement, lors d'un meeting au Centre de Congrès de Caen, a profité de l'occasion pour défendre les réformes accomplies par ses ministres mais aussi pour assurer de son soutien Jean-François Le Grand. Cette visite, prévue de longue date, était très attendue par le sénateur et président du Conseil général de la Manche. 'J'en suis extrêmement heureux et même fier parce que nous avons, François Fillon et moi, plongé nos racines dans la même source. Nous faisons partie des gaulistes sociaux et nous avons toujours eu le souci de mettre l'homme au centre de notre problématique. Pour moi, ce n'est pas le point d'orgue de la campagne mais c'est une étape importante”, s'est-il réjoui. Lundi 8 mars, le candidat UMP-Nouveau Centre a également reçu un message d'amitié de Simone Veil, ancien ministre.

. Laurent Beauvais, président sortant du Conseil régional, continue de son côté à accueillir des personnalités du Parti socialiste. Après Emmanuel Valls, lundi 8 mars, le leader de la liste PS-MRC-PC a reçu le soutien de François Hollande, ancien secrétaire général du Parti socialiste, à la salle des fêtes de Louvigny puis, mercredi 10 mars, celui d'Elisabeth Guigou, députée de Seine-Saint-Denis, à Lisieux. Entre les deux tours, Laurent Beauvais recevra, mardi 16 mars, la visite d'Arnaud Montebourg, député de Saône-et-Loire, à Cherbourg, mercredi 17 mars, celle de Bertrand Delanoë, maire de Paris, à Alençon et, jeudi 18 mars, celle de Pierre Moscovici, député du Doubs, à Caen.

. Sans grandes têtes d'affiche, Rodolphe Thomas, le leader de la liste MoDem en Basse-Normandie, a organisé lui aussi une grande réunion publique lundi 8 mars, au Centre de Congrès, à Caen (photo ci-dessus). Il a évoqué les questions de l'emploi, du logement et des transports devant plusieurs centaines de personnes. Mardi 9 mars, l'équipe de Rodolphe Thomas a présenté, dès 6h30, son programme Transport aux usagers de la SNCF dans neuf gares de Basse-Normandie.

. François Dufour, tête de liste Europe Ecologie pour ce scrutin régional, accueille ce jeudi 11 mars, José Bové, député européen. Un grand meeting est prévu à 20h30, à la Fonderie, à Hérouville Saint-Clair.



