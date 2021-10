Coupe de France Féminine : L'aventure s'arrête là pour l'Avant Garde Caennaise

Dans un début de match peu rythmé, l'AGC se concentre à rester bien en place tandis qu'Orvault tente de s'approprier le ballon. Peu d'occasions à signaler, exceptées les opportunités de Favreau qui rate le cadre en demi-volée (12'), avant d'adresser un bon centre que Kaboré ne parvient pas à couper (22'). C'est cette même Ophélie Favreau qui, à l'angle de la surface, déclenche une superbe frappe qui vient se loger dans la lucarne opposée d'une Ambre Ferey ne pouvant rien faire (0-1, 30').



Sur le côté droit, les visiteuses insistent, et, prenant une nouvelle fois à revers la défense caennaise sur la diagonale, elles doublent la mise grâce à l'intenable Favreau qui propulse le ballon dans la lucarne sur un centre en retrait de Conan (0-2, 38'). Peu dangereuses, durant ce premier acte, les joueuses de Vincent Hie Kata rentrent aux vestiaires avec un retard de deux buts.



Un coup de massue, puis l'espoir



Le début de la deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases : l'AGC ne parvient pas à créer le danger dans la surface adverse, au contraire des visiteuses. A peine un quart d'heure après la reprise, celles-ci creusaient l'écart. Bien décalée par l'avant-centre Julie Fermier, Amélie Bigand, d'une frappe puissante, bat Ferey de près (0-3, 58'). Malgré la lourdeur du score, les Caennaises ne lâchent pas, toujours encouragées par les nombreux spectateurs autour du synthétique de l'IUT, et sont récompensées. Sur un coup-franc très excentré, Margaux Huaumé enroule et fait trembler les filets, redonnant espoir à son équipe (1-3, 65'). Toutefois, ce but ne revigorait pas plus que ça les Caennaises, qui peinaient toujours à apporter du danger devant pour revenir au score. Maîtrisant mieux le ballon, Orvault gérait son match, avant de se faire peur sur la fin. Dans le début du temps additionnel, Aline Châtel envoie une lourde frappe qui heurte la barre puis rebondit devant la ligne. Hureau a suivi et pousse, de la tête, le cuir au fond des filets (2-3, 90').



Mais le réveil était trop tardif pour des Caennaises qui s'inclinent avec les honneurs face à une équipe supérieure dans la maîtrise du ballon, mais avec laquelle l'écart était loin d'être immense. Après un très joli parcours, l'AG Caen s'arrête au stade des 16e de finale, avec une haie d'honneur bien méritée de la part de leurs adversaires du jour.