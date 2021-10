Loi Macron et épargne salariale : le meilleur du débat Tendance Ouest (vidéo)

Le débat sur la loi pour la croissance et l'activité, dite loi Macron, commence le 26 janvier à l'Assemblée. Parmi les mesures prévues, la facilitation de l'épargne salariale dans les PME et TPE. Représentants du patronat et des salariés en débattent.