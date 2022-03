Miami (AFP). ISS: l'équipage en sécurité, pas de fuite d'ammoniac confirmée, selon la Nasa

Les six astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) sont en sécurité et se sont réfugiés dans le segment russe après le déclenchement d'une alarme dans le segment américain de l'avant-poste orbital, a indiqué la Nasa mercredi. En revanche, celle-ci n'a pas pu confirmer qu'une fuite d'ammoniac dans la station était la cause du déclenchement de l'alarme, comme l'avait annoncé un peu plus tôt l'agence spatiale russe. "Les contrôleurs de vol de l'ISS ne savent pas si l'alarme a été déclenchée par un pic de pression, un capteur défectueux ou un problème informatique", a précisé la Nasa sur son compte Twitter. "L'équipage est en sécurité. Aucune fuite d'ammoniac n'est confirmée. L'équipage a réagi après une montée en pression du circuit de refroidissement", a ajouté l'agence spatiale américaine. Son homologue russe avait indiqué auparavant qu'une fuite de substance toxique issue de ce circuit de refroidissement, apparemment de l'ammoniac, avait forcé les astronautes à évacuer le segment américain de l'ISS. "Une substance toxique a été émise depuis un circuit de refroidissement dans l'atmosphère de la station dans le segment américain de l'ISS vers 11H44 heure de Moscou (08H44 GMT)", avait indiqué l'agence Roskosmos dans un communiqué. L'ammoniac est un gaz incolore qui brûle les yeux et les poumons. Réparer la fuite pourrait, selon un représentant de Roskosmos, nécessiter une sortie dans l'espace, mais pas l'évacuation de l'équipage. "La situation est compliquée, mais sous contrôle. De telles fuites d'ammoniac sont déjà survenues dans le passé", avait expliqué ce porte-parole. Le responsable de l'industrie spatiale russe Maxime Matiouchine a affirmé que ses homologues de la NASA étaient mobilisés pour résoudre le problème. Cet incident pourrait entre autres retarder le retour sur Terre de la capsule Dragon de SpaceX qui avait ravitaillé la station plus tôt cette semaine. L'ISS est l'un des rares domaines de la coopération russo-américaine qui n'a pas souffert de la dégradation des relations entre les deux pays suite à la crise en Ukraine, qui a poussé les Occidentaux à adopter des sanctions économiques sans précédent envers la Russie.

