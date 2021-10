Baïkonour (Kazakhstan) (AFP). Deux Russes et un Américain en route vers l'ISS à bord d'une fusée Soyouz

Fait peu commun, l'Église orthodoxe russe a remis à l'agence spatiale russe les reliques du saint Seraphim de Sarov, l'une des figures les plus populaires de l'Église russe, pour un périple dans l'espace avant de revenir sur Terre en même temps que les trois hommes.

Le décollage du Soyouz MS-02 avec à son bord les Russes Sergueï Ryjikov et Andreï Borissenko et l'Américain Shane Kimbrough a été effectué avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour à 14H05 locales (08H05 GMT) mercredi.

Le lancement était à l'origine prévu le 23 septembre mais a été reporté après que les ingénieurs russes ont repéré un problème technique lors de tests.

Shane Kimbrough, 49 ans et ancien pilote d'hélicoptère militaire, commande cette mission. Il a passé moins de 16 jours dans l'espace avec une seule mission à bord de la fusée américaine Endeavour à son actif.

Le Russe Andreï Borissenko a pour sa part passé plus de 164 jours dans l'espace lors de sa première mission à bord de l'ISS en 2011. Son compatriote Sergueï Ryjikov se rend dans l'espace pour la première fois.

La mission des trois hommes doit durer un peu plus de quatre mois avec un arrimage à la station orbitale prévue pour vendredi. Ils y rejoindront le Russe Anatoli Ivanichine, l'Américaine Kate Rubins et le Japonais Takuya Onishi, dont le retour sur Terre est attendu le 30 octobre.

- Reliques d'un saint -

Les reliques de saint Seraphim de Sarov, moine et ermite russe du XVIIIe siècle qui a, selon l'église russe, prié durant mille jours et nuits sur un rocher, doivent être transférées après leur retour sur terre dans une église de la Cité des étoiles près de Moscou, selon l'Église orthodoxe russe.

Le retard de près d'un mois dans le lancement du MS-02 est le deuxième d'affilée après un premier report du décollage de la fusée précédente, le Soyouz MS-01, reporté du 24 juin au 7 juillet après des tests infructueux.

Ces retards compliquent le projet d'étendre la période durant laquelle l'équipage de l'ISS travaillera à pleine capacité, avec six personnes à bord.

Les habitants de l'ISS peuvent toutefois compter sur une bonne nouvelle: la société américaine Orbital ATK a repris les vols de sa fusée Antares deux ans après une explosion au décollage, lançant avec succès lundi soir sa capsule non habitée Cygnus pour une nouvelle mission de ravitaillement.

La fusée est actuellement en route pour la station orbitale avec près de 2.300 kilogrammes de provisions et d'équipement destinés aux expériences scientifiques menées sur l'ISS, qu'elle doit atteindre dimanche 23 octobre.

La reprise des vols d'Antares était initialement prévue pendant l'été mais elle a été reportée plusieurs fois.

Une fusée Antares et son vaisseau avaient explosé le octobre 2014, endommageant également le pas de tir de Wallops aux États-Unis, tandis qu'un cargo russe était parti en flammes en mai 2015 avant de pouvoir atteindre la station.

La coopération aérospatiale entre la Russie, les Américains et les Européens, est l'un des rares domaines à ne pas être touchés par les tensions géopolitiques liées à la Syrie et au conflit dans l'est de l'Ukraine.

Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire orbital mis en orbite en 1998 qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande partie par la Russie et les États-Unis.