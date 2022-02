Buenos Aires (AFP). Dakar-2015: quand le rallye était aussi un événement people

Princesse, chanteurs, acteurs, stars du petit écran ou vieilles gloires du sport: La princesse de Monaco, Michel Sardou, Claude Brasseur ou encore Raymond Kopa et Jacques Anquetil: dans les années 80, le Dakar est un lieu fréquenté. Et le luxe parisien cohabite avec le fesh fesh africain, en témoigne "Jules", la Rolls Royce labellisée par Christian Dior pour la promotion de son dernier parfum. Yves Régnier, alias le Commissaire Moulin, Chantal Nobel, l'héroïne de la série Chateauvallon, ou encore Evelyne Dheliat, speakerine pas encore passée à la météo: la télé aime se montrer sur le Dakar. Tout comme les chanteurs, qui seront nombreux à participer: Daniel Balavoine le premier, concurrent dès 1983 avant de disparaître dans un accident d'hélicoptère avec le fondateur du rallye, Thierry Sabine, en 1986. Puis Sardou, comme copilote du pilote de Formule 1 Jean-Pierre Jabouille, Gérard Lenorman, comme copilote également, ou encore Johnny Hallyday, pilote par contre, en 2002. L'occasion pour Johnny de lâcher une de ses phrases choc: "Si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart!" - Les marins navigateurs - Caroline de Monaco et son frère le prince Albert, lui en voiture, elle en camion: en 1985, c'est le gotha mondain qui fait son apparition. Sans faire autant de bruit qu'un certain Mark Thatcher, le fils de Margaret "la dame de fer", disparu pendant six jours dans le sahara, trois ans plus tôt. Dès 1980 et le rameur Gérard d'Aboville, les grands noms du sport vont aussi se frotter aux dunes africaines. Kiki Caron, vice-championne olympique de natation en 1964, ou le Suisse Bernhard Russi, champion olympique de descente en 1972, tous les deux en 1983. Des cyclistes, du quintuple vainqueur du Tour Jacques Anquetil en 1986 sur Mercedes à Frédéric Moncassin en 2001 sur une KTM, des footballeurs, comme Raymond Kopa (1985) ou le sélectionneur Michel Hidalgo (1991), une judokate championne olympique, Marie-Claire Restoux (1998): le monde du sport est attiré par le défi. Mais ce sont les marins et les skieurs qui ont été les plus nombreux ou les plus en réussite sur les pistes du Dakar. Victoire en 2006 pour Luc Alphand, après ses cinq Globes de cristal en ski, et deux top 10 pour Guerlain Chicherit, ancien champion du monde de ski extrême et encore au départ du Dakar cette année. Du côté des "voileux", ils ont été nombreux au départ: Loïck Peyron ou Laurent Bourgnon, deux vainqueurs de la Route du Rhum, mais aussi Alain Gabbay, Lionel Péan ou Philippe Monnet. Comme navigateurs (co-pilotes) le plus souvent ! Mais Johnny Hallyday a sans doute été le dernier vrai "people" à se frotter au Dakar, un rallye désormais réservé aux vrais amateurs de la spécialité. Pour David Castera, directeur sportif du Dakar, l'éloignement du rallye depuis sa délocalisation forcée en Amérique du Sud a sans doute joué. Ainsi que l'image du sport automobile, pas forcément tendance: "Mais peut-être que quand il y aura plusieurs voitures électriques, ils reviendront !", souriait-il, à quelques heures du départ du 37e Dakar.

