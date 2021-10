Rio Cuarto (Argentine) (AFP). Dakar: Peterhansel remporte une 12e édition, première pour Price en moto

L'Australien Toby Price (KTM) a décroché, lui, son premier Dakar, en moto. Price, 28 ans et premier Australien à gagner la course, s'impose dès sa deuxième participation au rallye-raid et permet au constructeur autrichien KTM de remporter un quinzième Dakar consécutif. L'Australien, 3e en 2015, l'emporte devant le Slovaque Stefan Svitko (KTM), à 39 min 41 sec, et le Chilien Pablo Quintanilla(Husqvarna), à 48 min 48 sec, et succède au palmarès à l'Espagnol Marc Coma. Adrien van Beveren, 25 ans, termine son premier Dakar sixième et premier Français, juste devant son compatriote Antoine Meo, qui a chuté vendredi et a de nouveau laissé filer beaucoup de temps samedi. C'est la sixième victoire de Peterhansel sur le Dakar au volant d'une voiture, après celles obtenues en 2004, 2005, 2007, 2012 et 2013. Il en avait gagné autant au guidon d'une moto auparavant (1991-1993, 1995, 1997, 1998). Peugeot, qui a fait son retour sur l'épreuve en 2015 après 25 ans d'absence, n'avait plus remporté le Dakar depuis ses quatre succès consécutifs de 1987 à 1990. Au terme des deux semaines de course, Peterhansel s'est imposé devant la Mini du Qatari Nasser Al-Attiyah, vainqueur en 2015, repoussé à 34 min 58 sec, et la Toyota du Sud-Africain Giniel de Villiers, à 1h 02 min 47 sec. Pour son premier Dakar, le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, a fini sur une bonne note, avec une quatrième victoire d'étape samedi, une neuvième au total pour Peugeot cette année. L'Alsacien, qui avait commencé la course tambour battant avec trois victoires d'étape en quatre jours au cours de la première semaine et une place en tête du classement général à mi-rallye, termine dans le Top 10 (9e à 2h 22 min 09 sec). Dans cette dernière étape, 699 kilomètres entre Villa Carlos Paz et Rosario, Loeb s'est montré 1 min 13 sec plus rapide que le Finlandais Mikko Hirvonen, son ancien camarade de jeu en WRC et également nouveau venu sur le Dakar. Son coéquipier chez Peugeot, Cyril Despres, et Al-Attiyah se partagent la troisième place, à 1 min 36 sec.

