Buenos Aires (AFP). Dakar: 2e accident mortel lors du remorquage d'une voiture de course

L'accident est survenu mardi matin sur une route de la province de Cordoba. Un camion d'assistance du Dakar remorquant la voiture du pilote français a été heurté par un camion semi-remorque de transport de marchandise, selon la chaîne de télévision argentine Cadena 3. Au total, six véhicules ont été endommagés lors de cette collision, qui a coûté la vie au conducteur argentin d'une voiture. Samedi lors de la 7e étape, la Mitsubishi N.409 pilotée par le Français Lionel Baud avait percuté et tué un spectateur bolivien de 63 ans sur la piste d'une spéciale du rallye. Lors du prologue, la Mini des Chinos Guo Meiling et Min Liao était sortie de la piste et avait blessé 10 spectateurs, près de la ville de Rosario, en Argentine.

