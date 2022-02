Paris (AFP). Piketty à l'AFP: je refuse la Légion d'honneur

L'économiste français Thomas Piketty, dont l'ouvrage "Le Capital au XXIème siècle" connaît un immense retentissement international, a indiqué à l'AFP "refuser (sa) nomination" pour la Légion d'honneur, officialisée jeudi. "Je viens d'apprendre que j'étais proposé pour la Légion d'honneur. Je refuse cette nomination car je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable", a déclaré M. Piketty, ajoutant: "Ils feraient bien de se consacrer à la relance de la croissance en France et en Europe." L'économiste figure dans la "promotion du 1er janvier" de la Légion d'honneur, publiée au Journal Officiel, nommé au rang de chevalier, aux côtés d'un autre économiste, le Prix Nobel Jean Tirole, qui est lui fait officier. Le refus de M. Piketty intervient alors que son ouvrage, qui entend démontrer la tendance spontanée à une toujours plus grande concentration de la richesse entre quelques mains, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Traduit en plusieurs langues, l'ouvrage est en particulier un phénomène d'édition aux Etats-Unis, où M. Piketty a été reçu par des conseillers du président Barack Obama. L'accueil réservé au livre a été plus tiède en France, notamment de la part du gouvernement, malgré de très fortes ventes. M. Piketty, un temps proche du Parti socialiste, critique régulièrement la politique menée par le président François Hollande. Il regrette, entre autres, que ce dernier ait enterré sa promesse de campagne d'une profonde réforme fiscale, dans le sens d'une plus grande progressivité de l'impôt, un projet ardemment défendu par l'économiste.

