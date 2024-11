Dieppe. "Je ne suis pas élu pour subir" : le maire lance une pétition contre les coupes budgétaires

Le constat semble unanime chez les collectivités locales, l'effort de 5 milliards qui leur est demandé par le gouvernement en prévision du budget 2025 fait l'effet d'une purge. A Dieppe, le maire Nicolas Langlois a lancé une pétition auprès de ses habitants pour s'opposer à cette "cure d'austérité" qui priverait la ville de 2,3 millions de ressources, soit "l'équivalent du budget consacré à l'éducation et la petite enfance", explique le document.

Un conseil municipal extraordinaire à l'approche du Congrès des maires

"La pétition, c'est à la fois un moyen pour nous d'informer, et un moyen pour les habitants d'être acteur, acteur de cette résistance", déclare l'élu. La pétition, disponible en ligne via le site Internet de la Ville, est aussi diffusée au format papier à l'Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, à la Maison des sports et à la bibliothèque le Drakkar. La Ville compte également aborder le sujet lors des Assemblées de quartier du 7 au 21 novembre. Surtout, la collectivité entend convoquer un conseil municipal extraordinaire sur la question du budget le 13 novembre, lors duquel doit être adoptée une motion "contre les nouvelles coupes budgétaires envisagées pour les collectivités territoriales. Pour des communes en capacité d'investir et de prendre soin des habitants".

Si cette dernière a surtout une valeur symbolique tout comme la pétition, Nicolas Langlois veut croire qu'elle pourra peser. "Je ne suis pas élu pour subir, et les habitants en ont marre de subir les mauvais coups, poursuit-il, quand on leur dit : vos services publics de proximité, votre hôpital, votre éducation on va taper dans leur budget, les gens ils savent très bien ce que cela représente et aussitôt ils ont envie de dire non, ça sert à ça une pétition."

Le conseil municipal extraordinaire a été volontairement programmé en amont du Congrès des maires de France qui doit se tenir du 18 au 21 novembre au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris.