Tendance Live Alençon, Cats on Trees programmé le 24 janvier 2015

Le duo pop / folk s'est formé en 2007. En 2010, ils sont lauréats du "Prix Découverte" du Printemps de Bourges et le 1er album sort en 2013.

Le groupe se retrouve nommé aux Victoires de la musique 2014, catégorie « Album révélation de l'année » et parcourt la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Avec une rythmique inventive et une voix singulière, Cats on Trees a trouvé l’osmose idéale, le mélange de sons et de rythmes qui parle au corps et à l’âme.

