Tendance Live Alençon, David Hallyday avec Mission Control programmés le 24 janvier 2015

David Hallyday est un fou de musique qui alterne entre les projets solo ou en groupe. Pour cette nouvelle aventure musicale, c'est le groupe qui est mis en avant.

Si David aurait pu être écrasé depuis longtemps par ses parents stars, il a su au contraire depuis longtemps tracer sa route, la sienne, identifiable et originale. Il a cultivé une tendresse, une simplicité et une attention à l'autre digne des grands.

Son travail musical s'est densifié avec un talent fou pour l'écriture de mélodies puissantes et efficaces.

Un lieu chargé d'histoires d'enfance

L'origine de ce projet et de ce nouvel album "Alive" se trouve aussi entre les murs d'un lieu "mythique". Les retrouvailles entre David Hallyday et le manoir de Loconville, une maison de famille revendue il y a quelques années et dans laquelle David a vécu enfant des heures et des rencontres précieuses.

« C’est un endroit sacré pour moi, une maison pleine de bonnes vibrations dans laquelle, tout gamin, je croisais Hendrix ou Dylan, venus pour une garden-party. Quand je l’ai revue, j’ai eu un flash : c’est là qu’il me fallait enregistrer le nouvel album ! » David Hallyday

En ce qui concerne le nom du groupe Mission Control, il trouve aussi son explication dans la géographie intime du manoir familial de Loconville.

« La pièce principale dans laquelle on a enregistré servait de salle de télé quand j’étais petit : c’est là que j’ai vu le premier homme marcher sur la lune…» David Hallyday

Mission Control, le samedi 24 janvier 2015