Tendance Live Alençon, les dernières places

Pour découvrir en live Arno Santamaria, Cats on Trees, Chawki, Fréro Delavega, Jonesic, Julian Peretta, Julie Zenatti, Louane, Lylloo, Marina Kaye, Mission control, Nicom, Sorel et Vianney à partir de 20h00 sur une scène de plus de 300 m2 au parc ANOVA d'Alençon le samedi 24 janvier 2015, les auditeurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets.

Les derniers billets sur Tendance Ouest

Depuis 5h00 du matin le lundi 19 janvier et jusqu'à 20h00 le mardi 20 janvier, toutes les heures, un auditeur gagne ses 4 places pour le Tendance Live. Ecoutez Tendance Ouest sur l'une des ses 20 fréquences ou sur ses applis pour en savoir plus.

#TendanceLive Beaucoup de monde à l'OT pour les 300 dernières places ! @tendanceouest pic.twitter.com/rPuxwsNKjw — OT Pays d'Alençon (@Alencontourisme) 21 Janvier 2015

Les derniers billets à l'Office du Tourisme

Les 300 derniers billets (pas un de plus) seront disponibles à l'Office du Tourisme d'Alençon, le mercredi 21 janvier, à partir de 14h00... sur simple demande, accompagné d'un sourire !