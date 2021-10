Tendance Live Normandie : Anne Sila au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

ANNE SILA, le charme d'une cigale

La finaliste de l’émission de TF1 The Voice 4 n’est pas passée inaperçu en 2015. Sa personnalité et la qualité de ses interprétations font d’elle un être rare.

Elle a étudié près de 17 ans au conservatoire de Valence la danse, le violoncelle et le piano. Inspirée par le jazz et la note bleue, à 20 ans, Anne Sila s’est envolée pour New-York pendant 3 ans. Après un single « Le monde tourne sans toi » en novembre 2015, Anne Sila sortira un album au printemps 2016.

En attendant, elle honore la scène du Tendance Live et donne quelques concerts. La Cigale était complète en novembre… Réservez vos places pour l’Olympia le 28 avril !